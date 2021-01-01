جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2021، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

تعرف على جدول مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا وما هي القنوات الناقلة مع نتائج كل الأدوار التي خاضها القطبين ريال مدريد وبرشلونة..

انطلقت نسخة 2020-21 من بطولة كأس ملك إسبانيا يوم 11 نوفمبر 2020 من خلال الأدوار الأولى التي تضم فرق الدرجات الأدنى، وتبدأ مشاركات أندية القمة في الدوري الإسباني من الدور الثاني، أو ما يُعرف بدور الـ64.

الموسم الماضي كان النسخة الأولى في تاريخ البطولة التي لا يُعلن فيها عن بطل بسبب فيروس كورونا، حيث وصل أتلتيك بيلباو وريال سوسييداد إلى النهائي لكن النهائي تأجل ثم أُلغي لضيق الوقت.

يُعد فالنسيا هو آخر الفرق التي تمكنت من الظفر بلقب كأس الملك، بعد أن تمكن من الفوز على برشلونة في نسخة 2018-19 بهدفين لهدف في النهائي الذي أقيم في مدينة ملقة آنذاك.

المزيد من الفرق

دوافع كثيرة يدخل بها العملاقان ريال مدريد وبرشلونة، فالنادي الملكي لم يُحقق اللقب منذ فترة طويلة كما أنها البطولة الوحيدة التي استعصت على المدرب زين الدين زيدان في ولايته الأولى والثانية، بينما يسعى البرسا إلى استرجاع بطولته المفضلة التي حققها في 30 مناسبة ويحمل الرقم القياسي في التتويجات به.

أربع نسخ متتالية حقق خلالها برشلونة اللقب بين 2015 إلى 2018، هيمنة كانت مطلقة كسرها الخفافيش، والآن ستود كتيبة رونالد كومان العودة وتحقيق الميدالية الذهبية في ظل صعوبة تحقيق لقب الدوري بعد اتساع الفارق مع مراكز الصدارة كثيرًا.

في الوقت نفسه، فيُعد أتلتيك بيلباو هو ثاني أكثر الأندية تحقيقًا للقب كأس الملك بـ23 بطولة سابقة، ويأتي بعد النادي الباسكي ريال مدريد بـ19 بطولة، كما يُصنف النادي العاصمي كالأكثر تحقيقًا للوصافة في 20 مناسبة.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معكم كل ما يخص بطولة كأس الملك 2020-21.

ما هو تردد قناة السعودية الرياضية؟ وما هي البطولات المذاعة عليها؟

القنوات الناقلة لبطولة كأس ملك إسبانيا

حظت القناة الرياضية السعودية بحقوق نقل بطولة كأس ملك إسبانيا منذ منتصف النسخة الماضية، ومن المقرر أن تُذاع البطولة عبر شاشتها في النسخة الجديدة.

توفر القناة الرياضية السعودية بثًا مباشرًا بالفيديو للمباريات عبر الإنترنت أيضًا، إلى جانب البث المباشر الكتابي الذي يوفره موقع جول للمباريات وينطلق قبلها بنصف ساعة تقريبًا.

البطولة القناة الناقلة كأس ملك إسبانيا الرياضية السعودية

نتائج دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا

تبدأ مشاركة ريال مدريد وبرشلونة من هذا الدور، الأول سيلتقي مع ألكويانو خارج الديار، والثاني سيلتقي مع كورنيلا الذي أخرج أتلتيكو مدريد الجولة الماضية.

المباراة الموعد النتيجة بينا ديبورتيفا - بلد الوليد السبت 16 يناير 2021 4-1 ألميريا - ألافيش السبت 16 يناير 2021 0-5 جيرونا - قادش السبت 16 يناير 2021 0-2 فوينلابرادا - ليفانتي السبت 16 يناير 2021 1-1 (4-2) ليجانيس - إشبيلية السبت 16 يناير 2021 1-0 رايو فاييكانو - إلتشي السبت 16 يناير 2021 0-2 ملقة - غرناطة الأحد 17 يناير 2021 2-1 إسبانيول - أوساسونا الأحد 17 يناير 2021 2-0 نافالكارينيرو - إيبار الأحد 17 يناير 2021 1-3 سبورتينج خيخون - ريال بيتيس الأحد 17 يناير 2021 2-0 ألكوركون - فالنسيا الأحد 17 يناير 2021 2-0 تينيفري - فياريال الأحد 17 يناير 2021 1-0 قرطبة - ريال سوسييداد الأربعاء 20 يناير 2021،

20:00 مصر، 21:00 السعودية الرياضية السعودية ألكويانو - ريال مدريد الأربعاء 20 يناير 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية الرياضية السعودية إبيزا - أتلتيك بيلباو الخميس 20 يناير 2021،

20:00 مصر، 21:00 السعودية الرياضية السعودية كورنيلا - برشلونة الخميس 20 يناير 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية الرياضية السعودية

نتائج دور الـ64 من بطولة كأس ملك إسبانيا

شهد هذا الدور مفاجأة كبرى بعدما أٌقصي أتلتيكو مدريد أحد أهم المرشحين للقب على يد فريق كورنيلا، أحد فرق دوري الدرجة الثالثة الإسبانية، كما خرجت بعض أندية الصف الأول في إسبانيا ومنها سيلتا فيجو أيضًا.