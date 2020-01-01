كأس رابطة الدوري الإنجليزي

جدول مباريات كأس كاراباو الجولة الثالثة والقنوات الناقلة

عمر خليل
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Mohamed Elneny Mikel Arteta Arsenal 2020-21
Getty
تعرف على كل ما يخص الدور الثالث من بطولة كأس كاراباو، الأندية المشاركة وموعد المباريات النارية المرتقبة وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد عشاق ومحبو كرة القدم الإنجليزية إلى جولة مثيرة من بطولة كأس كاراباو ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 سبتمبر 2020، الموافق 5 صفر 1442.

كأس كاراباو هي البطولة الثالثة من ناحية الأهمية فيإنجلترا بعد منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، ويحمل لقبها في الموسمين الأخيرين مانشستر سيتي.

جميع الأندية من مختلف الدرجات الإنجليزية تشارك في هذه البطولة على أن تُلعب الأدوار الإقصائية من مباراة واحدة وحال التعادل يتم اللجوء إلى مباراة إعادة، لكن هذا العام تم إلغاء هذا التقليد نظرًا لضغط المباريات بسبب فيروس كورونا.

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    وعند الوصول إلى نصف النهائي، يُلعب الدور بنظام الذهاب والإياب مع إلغاء قاعدة الهدف خارج الملعب بهدفين، على أن تُقام المباراة النهائية في ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن.

    الدور الثالث هذا العام سيشهد مباريات ممتعة كثيرة يأتي في مقدمتها صدام آرسنال مع ليستر سيتي كما سيلتقي مانشستر يونايتد مع لوتون تاون ومانشستر سيتي مع بورنموث.

    في هذا التقرير سنتعرف سويًا على مباريات الدور الثالث من كأس كاراباو وما هي القنوات الناقلة؟

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    ما هي القنوات الناقلة لمباريات الدور الثالث من كأس كاراباو؟

    تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث بطولة كأس كاراباو بصورة حصرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك فستتم إذاعة كافة المباريات من خلالها كما تجري العادة.

    كما يمكنكم متابعة المباريات من خلال البث المباشر الكتابي الذي يقدمه موقع جول والذي يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.

    جدول مباريات الدور الثالث من كأس كاراباو:

    المباراة الموعد القناة الناقلة / النتيجة الملعب
    توتنهام - ليتون أورينت الثلاثاء 22 سبتمبر 2020،
    5 صفر 1442،
    19:00 مصر، 20:00 السعودية    		 beIN SPORTS HD  بريير جروب
    وست بروميتش - برينتفورد

    الثلاثاء 22 سبتمبر 2020،
    5 صفر 1442
    20:00 مصر، 21:00 السعودية

    beIN SPORTS HD 

    		 ذا هاورثورنس
    نيوبورت كانتري - واتفورد

    الثلاثاء 22 سبتمبر 2020،
    5 صفر 1442
    20:00 مصر، 21:00 السعودية

    beIN SPORTS HD 

    		 رودني بارادي
    وست هام - هال سيتي

    الثلاثاء 22 سبتمبر 2020،
    5 صفر 1442
    20:30 مصر، 21:30 السعودية

    beIN SPORTS HD 

    		 لندن الأولمبي
    لوتون تاون - مانشستر يونايتد

    الثلاثاء 22 سبتمبر 2020،
    5 صفر 1442
    21:15 مصر، 22:15 السعودية

    beIN SPORTS HD 

    		 كينلوث رود
    بريستون نورث إند - برايتون الأربعاء 23 سبتمبر 2020،
    6 صفر 1442،
    20:00 مصر، 21:00 السعودية

    beIN SPORTS HD 

    		 ديبدايل
    فولهام - شيفيلد وينسداي

    الأربعاء 23 سبتمبر 2020،
    6 صفر 1442،
    20:00 مصر، 21:00 السعودية

    beIN SPORTS HD 

    		 كرافين كوتاج
    ميلوول - بيرنلي

    الأربعاء 23 سبتمبر 2020،
    6 صفر 1442،
    20:00 مصر، 21:00 السعودية

    beIN SPORTS HD 

    		 ذا نيو دين
    ستوك سيتي - جلينجهام

    الأربعاء 23 سبتمبر 2020،
    6 صفر 1442،
    20:00 مصر، 21:00 السعودية

    beIN SPORTS HD 

    		 بريطانيا
    موركامب - نيوكاسل

    الأربعاء 23 سبتمبر 2020،
    6 صفر 1442،
    20:45 مصر، 21:45 السعودية

    beIN SPORTS HD 

    		 جلوبي آرينا
    ليستر سيتي - آرسنال

    الأربعاء 23 سبتمبر 2020،
    6 صفر 1442،
    20:45 مصر، 21:45 السعودية

    beIN SPORTS HD 

    		 كينج باور
    فليتوود تاون - إيفرتون

    الأربعاء 23 سبتمبر 2020،
    6 صفر 1442،
    20:45 مصر، 21:45 السعودية

    beIN SPORTS HD 

    		 هايبري
    تشيلسي - بارنسلي

    الأربعاء 23 سبتمبر 2020،
    6 صفر 1442،
    20:45 مصر، 21:45 السعودية

    beIN SPORTS HD 

    		 ستامفورد بريدج
    بريستول سيتي - أستون فيلا الخميس 24 سبتمبر 2020،
    7 صفر 1442،
    20:00 مصر، 21:00 السعودية

    beIN SPORTS HD 

    		 أشتون جيت
    مانشستر سيتي - بورنموث الخميس 24 سبتمبر 2020،
    7 صفر 1442،
    20:45 مصر، 21:45 السعودية

    beIN SPORTS HD 

    		 الاتحاد
    لينكولن سيتي - ليفربول

    الخميس 24 سبتمبر 2020،
    7 صفر 1442،
    20:45 مصر، 21:45 السعودية

    beIN SPORTS HD 

    		 لنير ستاديوم

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