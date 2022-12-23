جدول مباريات عمان في كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات عمان خلال منافسات بطولة كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة لمباريات "الأحمر" في البطولة.

يخوض منتخب عمان تحديًا جديدًا حين يخوض منافسات بطولة كأس الخليج العربي 25، والتي تقام في العراق، وتحديدًا في مدينة البصرة خلال الفترة من 6 يناير وحتى 19 يناير 2023.

المنتخب العماني، الذي حقق البطولة مرتين في تاريخه، يريد استعادة الأمجاد والفوز بالبطولة، للعودة إلى منصات التتويج من جديد، وإسعاد جماهيره.

وكانت نسخة 2017، هي آخر مرة حصل فيها الأحمر على البطولة، ومن قبلها كانت نسخة 2009 هي المرة الأولى التي يفوز بها منتخب عمان بالبطولة.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة والمجموعات

لكن، ما هي مجموعة منتخب عمان في بطولة كأس الخليج العربي 25؟ وما هو ترتيب مباريات "الأحمر"؟ وما هي القنوات الناقلة لمباريات البطولة؟ كل ذلك وأكثر نتعرف عليه في التقرير التالي من "جول.كوم".

ما هي مجموعة منتخب عمان في بطولة كأس الخليج العربي 25؟

قرعة كأس الخليج العربي 25 والتي أقيمت في مدينة البصرة يوم 25 أكتوبر الماضي، أوقعت منتخب عمان في المجموعة الأولى، إلى جانب العراق، والسعودية واليمن.

الترتيب المنتخب لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 العراق 0 0 0 0 0 0 0 0 2 اليمن 0 0 0 0 0 0 0 0 3 السعودية 0 0 0 0 0 0 0 0 4 عمان 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هو جدول مباريات منتخب عمان في بطولة كأس الخليج العربي 25؟

يبدأ منتخب عمان مشواره في البطولة بمواجهة العراق يوم 7 يناير في مباراة الافتتاح، ثم يلعب أمام اليمن في الجولة الثانية، ويواجه السعودية يوم 12 يناير في الجولة الأخيرة.

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية من البطولة، على أن يلعب المتصدر أمام وصيف المجموعة الثانية.

الدور المباراة الموعد النتيجة الملعب المجموعات العراق - عمان الجمعة 6 يناير 2022،

18:45 السعودية، 19:45 الإمارات - ستاد البصرة الدولي المجموعات عمان - اليمن الإثنين 9 يناير 2022،

16:15 السعودية، 17:15 الإمارات - ستاد البصرة الدولي المجموعات السعودية - عمان الخميس 12 يناير 2022،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات - ملعب الميناء الدولي

ما هي القنوات الناقلة لمباريات عمان في كأس الخليج العربي 25؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي 25 على عدد من القنوات العربية، وهي كالتالي..