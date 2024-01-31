جدول مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، والقنوات الناقلة...

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بدأنا مرحلة ربع النهائي في كأس أمم إفريقيا 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار، ومن المنتظر أن تستمر المتعة والإثارة في مباريات البطولة حتى معانقة الأميرة السمراء في النهاية.

وتعد البطولة الحالية واحدة من أمتع البطولات، في السنوات الأخيرة في دور المجموعات، فقد شهد العديد من المفاجآت المثيرة مثل توديع منتخبات تونس والجزائر ومصر والسنغال والمغرب المسابقة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات دور ربع النهائي في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة.

ما المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023؟

تأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة، 8 منتخبات تأتي على النحو التالي:-

أنجولا نيجيريا كوت ديفوار الكونغو الديمقراطية الرأس الأخضر جنوب إفريقيا مالي غينيا

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 - ربع النهائي

المباراة الموعد النتيجة الملعب أنجولا - نيجيريا الجمعة 2 فبراير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب فيليكس هوفويت-بواني غينيا - الكونغو الديموقراطية الجمعة 2 فبراير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب الملعب الوطني مالي - كوت ديفوار السبت 3 فبراير 2024

19:00 مصر، 18:00 المغرب ملعب السلام كاب فيردي - جنوب إفريقيا السبت 3 فبراير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب تشارلس كونان باني

ما القنوات الناقلة لمباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023؟

يتم نقل بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات beIN Sports بشكل اعتيادي.

وسوف يتم بث المباريات عبر beIN Sports MAX في قنوات مخصصة تحت اسم beIN AFCON بجانب مشاهد البطولة عبر تطبيق TOD TV.

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