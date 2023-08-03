جدول مباريات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
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تعرف على جدول مباريات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة..

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الأمتار الحاسمة من بطولة كأس الملك سلمان تبدأ، الدور الثاني حيث خروج المغلوب وتناقص الفرق وبدء العد التنازلي لمعرفة من يتوج بالبطولة المثيرة.

مع دخول ربع نهائي البطولة الهامة، واتضاح ملامح المجموعات بشكل كامل، أسفرت النتائج عن مواجهات قوية في هذا الدور.

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وفي السطور التالية يقدم لكم موقع "جول" جدول مباريات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال "البطولة العربية" والقنوات الناقلة..

ما هي الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

الاتحاد السعودي
الشرطة العراقي
السد القطري
الهلال السعودي
الرجاء المغربي
الوحدة الإماراتي
الشباب السعودي
النصر السعودي

جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالنتيجة
السد - الشرطةالسبت 5 أغسطس 2023
18:00 مصر والسعودية		SSC
شاهد		الأمير سلطان بن عبد العزيز-
الاتحاد - الهلالالسبت 5 أغسطس 2023
21:00 مصر والسعودية		SSC
شاهد 		الملك فهد الدولي-
الرجاء - النصرالأحد 6 أغسطس 2023
18:00 مصر والسعودية		SSC

شاهد

الأمير سلطان بن عبد العزيز-
الشباب - الوحدةالأحد 6 أغسطس 2023
21:00 مصر والسعودية		SSC
شاهد		الملك فهد الدولي-
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