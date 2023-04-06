جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الدور ربع النهائي من منافسات موسم 2022-23 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والقنوات الناقلة.

كما هي العادة، تتواصل الإثارة في دوري أبطال إفريقيا، ونسخة 2022-23 من البطولة ليست استثناءً بالتأكيد، حيث دخلنا بالفعل إلى مرحلة الحسم في البطولة، بعدما تعرفنا على الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي.

النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا تتميز بتواجد ستة أندية عربية في دور الثمانية، وهي الأمر الذي أصبح معتادًا في البطولة خلال السنوات القليلة الماضية.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أسفرت عن عدد من المباريات المثيرة للاهتمام، أبرزها بالطبع تكرار مواجهة الدور نفسه في النسخة الماضية بين الأهلي المصري والرجاء المغربي، إلى جانب مواجهة عربية أخرى تجمع بين الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري.

جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2022-23 - ربع النهائي

القرعة التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأربعاء 5 أبريل 2023 أسفرت عن عدد من المواجهات النارية، والتي جاءت كما يلي..

المباراة موعد / نتيجة الذهاب موعد / نتيجة الإياب النتيجة الأهلي - الرجاء الجمعة - السبت، 20 - 21 أبريل 2023 الجمعة - السبت، 28 - 29 أبريل 2023 - سيمبا - الوداد الجمعة - السبت، 20 - 21 أبريل 2023 الجمعة - السبت، 28 - 29 أبريل 2023 - شباب بلوزداد - صنداونز الجمعة - السبت، 20 - 21 أبريل 2023 الجمعة - السبت، 28 - 29 أبريل 2023 - شبيبة القبائل - الترجي الجمعة - السبت، 20 - 21 أبريل 2023 الجمعة - السبت، 28 - 29 أبريل 2023 -

*مباراة الذهاب تقام على ملعب الفريق المذكور أولًا

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال إفريقيا؟

ينقل دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS HD 4.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.

ما هو موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-23؟

تقام مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا 2022-23 خلال شهر أبريل الجاري.

وتقام مباريات الذهاب يومي الجمعة والسبت 21 و22 أبريل 2023، أما مباريات إياب دور الثمانية، فتقام يومي الجمعة والسبت 28 و29 أبريل 2023.