جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025، القنوات الناقلة والطريق إلى النهائي

دخلت منافسات دوري أبطال أوروبا 2024-2025 مرحلة مثيرة للغاية مع وصول ثمانية فرق فقط إلى دور ربع النهائي، بعد رحلة تنافسية شرسة بدأت مع 32 فريقاً. هذه المرحلة الحاسمة تمثل ذروة الصراع على اللقب الأكثر قيمة في كرة القدم الأوروبية، حيث يتنافس نخبة الأندية للظفر بالكأس ذات الآذان الكبيرة. المشهد الحالي يعد الأكثر إثارة في الموسم، مع مواجهات نارية تنتظر عشاق الساحرة المستديرة في أنحاء القارة.

أبرز مواجهات ربع النهائي تجمع حامل اللقب ريال مدريد مع آرسنال في لقاء يُتوقع أن يكون من العروض الكروية المتميزة. من جهة أخرى، يصطدم باريس سان جيرمان بأستون فيلا في مواجهة تجمع بين الخبرة والطموح، بينما يواجه بايرن ميونخ إنتر ميلان في صراع تاريخي بين عملاقين أوروبيين. ولا تقل مواجهة برشلونة وبروسيا دورتموند أهمية، حيث تجمع بين مدرستين كرويتين متميزتين.

البطولة شهدت مفاجآت كبيرة أطاحت ببعض المرشحين الأقوياء، حيث خرج ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي من ثمن النهائي على يد باريس سان جيرمان في مفاجأة مدوية. كما ودع مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي البطولة مبكراً من الملحق المؤهل لدور الـ16، مما أثار العديد من التساؤلات حول أداء الفريق في المنافسات الأوروبية هذا الموسم.

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الأدوار الإقصائية الحالية تبرز تحولاً في موازين القوى داخل الكرة الأوروبية، مع صعود أندية مثل أستون فيلا وأرسنال بقوة، في حين تحاول الأندية التقليدية الحفاظ على مكانتها. هذا التنافس الشرس يعكس تطور مستوى البطولة وزيادة حدّة المنافسة بين جميع الأندية المشاركة، مما يعد الجماهير بعروض كروية استثنائية في الأسابيع المقبلة.

وفي هذا التقرير، نستعرض جدول ومواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الحقوق الحصرية لنقل بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 وخصصت قناتي beIN SPORTS 1 و beIN SPORTS 2 لنقل المواجهات.

هواة البث المباشرة يمكنهم متابعة المباريات على الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV أو beIN Connect.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2024-2025 - ربع النهائي

المباريات موعد الذهاب نتيجة الذهاب موعد الإياب نتيجة الإياب النتيجة أرسنال - ريال مدريد الثلاثاء 8 أبريل 2025

22:00 السعودية ، 21:00 مصر 0-3 الأربعاء 16 أبريل 2025

22:00 السعودية ، 21:00 مصر - 0-3 بايرن ميونخ - إنتر الثلاثاء 8 أبريل 2025

22:00 السعودية ، 21:00 مصر 2-1 الأربعاء 16 أبريل 2025

22:00 السعودية ، 21:00 مصر - 2-1 برشلونة - بوروسيا دورتموند الأربعاء 9 أبريل 2025

22:00 السعودية ، 21:00 مصر - الثلاثاء 15 أبريل 2025

22:00 السعودية ، 21:00 مصر - باريس سان جيرمان - أستون فيلا الأربعاء 9 أبريل 2025

22:00 السعودية ، 21:00 مصر - الثلاثاء 15 أبريل 2025

22:00 السعودية ، 21:00 مصر -

الطريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025

دور الـ 16 ربع النهائي نصف النهائي النهائي كلوب بروج - أستون فيلا باريس سان جيرمان - أستون فيلا - - باريس سان جيرمان - ليفربول ريال مدريد - أتلتيكو مدريد آرسنال - ريال مدريد أيندهوفن - آرسنال فينورد - إنتر إنتر - بايرن ميونخ - بايرن ميونخ - باير ليفركوزن بوروسيا دورتموند - ليل برشلونة - بوروسيا دورتموند بنفيكا - برشلونة





ما مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟



بدأت منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-25، يوم 8 أبريل 2025، على أن تنتهي يوم 16 أبريل 2025.

مع العلم أن المباريات تقام يومي الثلاثاء والأربعاء في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية