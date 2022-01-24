جدول مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

تستضيف الكاميرون خلال شهر يناير الجاري كأس أمم إفريقيا 2021، والتي كانت مهددة بالتأجيل أو الإلغاء بسبب تفشي المتحور الجديد أوميكرون، ولكن الاتحاد الكاميروني بقيادة رئيسه الجديد الأسطورة صامويل إيتو، أصر على إقامتها في موعدها.

انتهى دور المجموعات وتأهلت 16 منتخبات لثمن النهائي، وشهد مفاجأة كبيرة بخروج حامل اللقب المنتخب الجزائري من الدور الأول، بالإضافة إلى منتخب البلاك ستارز الذي أخفق في التأهل.

وتتواجد أربعة منتخبات عربية لهذا الدور وهي مصر، تونس، المغرب وجزر القمر

وفي الأسطر التالية، نتعرف على مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

يبدأ ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 يوم السبت 29 يناير ويستمر حتى اليوم التالي 30 يناير، على أن تُلعب مباراتين في كل يوم منهما.

تحددت مواجهة واحدة فقط في ربع النهائي بين بوركينا فاسو وتونس، حيث تأهل منتخب الخيول بعد التغلب على الجابون بركلات الجزاء، بينما صعد نسور قرطاج لهذا الدور بعد إقصاء أحد أبرز المرشحين للقب وهو منتخب نيجيريا.

كما انتصرت جامبيا بهدف نظيف على غينيا وتأهلت الكاميرون على حساب جزر القمر

المباراة الموعد النتيجة الملعب الكاميرون - جامبيا السبت 29 يناير 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية ستاد جابوما تونس - بوركينا فاسو السبت 29 يناير 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية رومدي اديجا الفائز من مصر وساح العاج - الفائز من المغرب ومالاوي الأحد 30 يناير 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية أوليمبي الفائز من السنغال - الفائز من مالي وغينيا الاستوائية الأحد 30 يناير 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية جابوما

ما القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا2021؟