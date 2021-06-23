جدول مباريات دور الـ16 يورو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات دور ال 16 من بطولة يورو 2020، وما هي القنوات الناقلة للبطولة؟

انتهت مباريات دور المجموعات لبطولة يورو 2020، والتي شهدت العديد من المباريات القوية، والحماس حتى الجولة الأخيرة من المرحلة.

ولعل أبرز مفاجآت البطولة، هي تصدر منتخب السويد مجموعته على حساب إسبانيا التي احتلت المركز الثاني، بينما جاءت تركيا في المركز الأخير بمجموعتها.

وسيشهد الدور ثمن النهائي من البطولة، العديد من المباريات القوية، أهمها لقاء إسبانيا مع كرواتيا، بينما ستلعب إنجلترا مع ثاني المجموعة السادسة.

ترتيب مجموعات يورو 2020، جدول المباريات والقنوات الناقلة

جدول مباريات دور 16 - ليورو 2020

المواجهة المو النتيجة ويلز - الدنمارك السبت 26 يونيو 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية - إيطاليا - النمسا السبت 26 يونيو 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية - هولندا - الأحد 27 يونيو 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية - بلجيكا - الأحد 27 يونيو 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - كرواتيا - إسبانيا الإثنين 28 يونيو 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية - أول المجموعة السادسة - الإثنين 28 يونيو 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - إنجلترا - ثاني المجموعة السادسة الثلاثاء 29 يونيو 2021،

18:00 مصر، 19:00 السعودية - السويد - الثلاثاء 29 يونيو 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية -

ما هي القنوات الناقلة ليورو 2020؟

تنقل فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 فقط وحصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت قنوات beIN Max لنقل البطولة.

إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبر القناة القطرية، فيمكنك متابعة البث المباشر الكتابي من موقع جول والذي ينطلق قبل المباريات بنصف ساعة تقريبًا.