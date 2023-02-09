جدول مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2022-23، والقنوات الناقلة للمباريات.

تترقب جماهير كرة القدم العربية انطلاق منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2022-23 لمنطقة غرب القارة، والتي تتنافس فيها ستة أندية عربية على أربعة مقاعد في الدور ربع النهائي من البطولة.

نظام بطولة دوري أبطال آسيا لم يتغير، حيث تقام منافسات البطولة بين مجموعتين، الأولى تضم أندية شرق القارة، وتضم المجموعة الثانية أندية غرب القارة، على أن يصل إلى النهائي فريق من كل منطقة.

ونتعرف في التقرير التالي عبر "جول.كوم" على جدول مباريات دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا 2022-23، والقنوات الناقلة للمباريات..

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة

ما هي الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2022-23؟

تأهلت ثمانية أندية إلى دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة، بعد انتهاء مباريات دور المجموعات.

وتأهلت الأندية التي احتلت المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل فريقين من بين أصحاب المركز الثاني.

وصعدت أندية الهلال والشباب والفيصلي من السعودي، بالإضافة إلى الدحيل والريان من قطر، وشباب الأهلي دبي الإماراتي، وفولاد الإيراني، ونسف قرشي الأوزبكي إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23 لمنطقة شرق القارة.

ما هو نظام دور الـ16 لدوري أبطال آسيا 2022-23؟

تستضيف دولة قطر مباريات دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2022-23.

وتقام مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا بنظام مباراة واحدة يتأهل الفائز منها إلى ربع النهائي، واستبعدت القرعة مواجهة فريقين تواجها مع بعضهما في دور المجموعات.

جدول مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا - منطقة الغرب

المباراة الموعد النتيجة الملعب الدحيل - الريان الأحد 19 فبراير 2022،

18:00 السعودية، 17:00 مصر - الثمامة الشباب - نسف قرشي الأحد 19 فبراير 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر - الجنوب الفيصلي - فولاد الإثنين 20 فبراير 2023،

18:00 السعودية، 17:00 مصر - الثمامة الهلال - شباب الأهلي دبي الإثنين 20 فبراير 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر - الجنوب

جدول مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا - منطقة الشرق

المباراة الموعد النتيجة الملعب دايجو - جيونبك الخميس 18 أغسطس 2022،

11:00 السعودية، 12:00 الإمارات 2-1 ملعب أوراوا فيسل كوبي - يوكاهاما الخميس 18 أغسطس 2022،

14:00 السعودية، 15:00 الإمارات 2-3 ملعب سايتاما بانكوك - كيتشي الجمعة 19 أغسطس 2022،

11:00 السعودية، 12:00 الإمارات 0-4 ملعب أوراوا جوهور - أوروا الجمعة 19 أغسطس 2022،

14:00 السعودية، 15:00 الإمارات 5-0 ملعب أوراوا

ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا 2022؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2022 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من السعودية عبر الإنترنت وسوف يتم نقلها مباشرة عبر جول.