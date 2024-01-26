تعرف على جدول مباريات ثمن نهائي كأس آسيا 2023، والقنوات الناقلة...

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بدأنا مرحلة الحسم في كأس آسيا 2023، التي تستضيفها قطر، ومن المنتظر أن تستمر المتعة والإثارة في مباريات البطولة حتى معانقة اللقب الغالي في النهاية.

وشهد دور المجموعات من المسابقة العديد من المباريات القوية والمثيرة، بالإضافة إلى المفاجآت القوية غير المتوقعة، ويتنبأ الكثير للبطولة، أن تستمر في تقديم متعة دسمة لعشاق الكرة الآسيوية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات دور الـ 16 في كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة.

ما المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 من كأس آسيا 2023؟

تأهل إلى دور الـ 16 من البطولة، ومن ست مجموعات 12 منتخبًا كأصحاب المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل أربعة ثوالث.

المجموعة المتصدر الوصيف أفضل ثوالث الأولى قطر طاجيكستان الثانية أستراليا أوزباكستان سوريا الثالثة إيران الإمارات فلسطين الرابعة العراق اليابان إندونيسيا الخامسة البحرين كوريا الجنوبية الأردن السادسة السعودية تايلاند

جدول مباريات كأس آسيا 2023 - دور الـ 16

الرقم المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 أستراليا - إندونيسيا الأحد 28 يناير 2024

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - ستاد جاسم بن حمد 2 طاجيكستان - الإمارات الأحد 28 يناير 2024

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - ستاد أحمد بن علي 3 العراق - الاردن الإثنين 29 يناير 2024،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - ستاد خليفة الدولي 4 قطر - فلسطين الإثنين 29 يناير 2024،

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - ستاد البيت 5 أوزباكستان - تايلاند الثلاثاء 30 يناير 2024،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - ستاد الجنوب 6 السعودية - كوريا الجنوبية الثلاثاء 30 يناير 2024،

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - ستاد المدينة التعليمية 7 البحرين - اليابان الأربعاء 31 يناير 2024،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات - ستاد الثمامة 8 إيران -سوريا الأربعاء 31 يناير 2024،

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - ستاد عبد الله بن خليفة

ما القنوات الناقلة لمباريات دور الـ 16 في كأس آسيا 2023؟

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس آسيا 2023.

ويمكن مشاهدة المباراة عبر الاشتراك في شبكة قنوات beIN SPORTS على أن يتم إذاعة المسابقة عبر قنوات AFC.

وتم تغيير اسم القنوات لتصبح beIN Asian Cup، وسوف يتم نقل المباريات على 3 قنوات منها واحدة باللغة الإنجليزية.

أما داخل المملكة العربية السعودية، فسوف يتم إذاعة البطولة عبر SSC Sports بجانب تطبيق شاهد.

Tod