جدول مباريات دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات دور الستة عشر من منافسات موسم 2022-23 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والقنوات الناقلة.

شهدت قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2022-23 العديد من المواجهات الهامة، تليق بهذا الدور المتقدم نسبيًا في البطولة القارية الأبرز، وإن كانت بعض الفرق العملاقة قد ذهبت إلى بطولة الدوري الأوروبي.

وأسفرت قرعة دور الـ 16 لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2022-23 عددًا من المباريات المثيرة للاهتمام، أبرزها بالطبع مباراة ليفربول وريال مدريد التي ستعيد نهائي النسخة الماضية من المسابقة.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23 - دور الـ 16

أوقعت القرعة العديد من المباريات الصعبة في ثمن النهائي أبرزها مواجهة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد وكذلك لقاء بين إنتر وليفربول وغيرها من المباريات.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة

وكانت القرعة قد أقيمت يوم 7 نوفمبر 2022 في مدينة نيون السويسرية.

المباراة موعد الذهاب موعد الإياب النتيجة باريس سان جيرمان - بايرن ميونخ الثلاثاء 14 فبراير 2023

22:00 مصر، 23:00 السعودية الأربعاء 8 مارس 2023

22:00 مصر، 23:00 السعودية ميلان - توتنهام الثلاثاء 14 فبراير 2023

22:00 مصر، 23:00 السعودية الأربعاء 8 مارس 2023

22:00 مصر، 23:00 السعودية بوروسيا دورتموند - تشيلسي الأربعاء 15 فبراير 2023

22:00 مصر، 23:00 السعودية الثلاثاء 7 مارس 2023

22:00 مصر، 23:00 السعودية كلوب بروج - بنفيكا الأربعاء 15 فبراير 2023

22:00 مصر، 23:00 السعودية الثلاثاء 7 مارس 2023

22:00 مصر، 23:00 السعودية ليفربول - ريال مدريد الثلاثاء 21 فبراير 2023

22:00 مصر، 23:00 السعودية الأربعاء 15 مارس 2023

22:00 مصر، 23:00 السعودية آينتراخت فرانكفورت - نابولي الثلاثاء 21 فبراير 2023

22:00 مصر، 23:00 السعودية الأربعاء 15 مارس 2023

22:00 مصر، 23:00 السعودية لايبزيج - مانشستر سيتي الأربعاء 22 فبراير 2023

22:00 مصر، 23:00 السعودية الثلاثاء 14 مارس 2023

22:00 مصر، 23:00 السعودية إنتر ميلانو - بورتو الأربعاء 22 فبراير 2023

22:00 مصر، 23:00 السعودية الثلاثاء 14 مارس 2023

22:00 مصر، 23:00 السعودية

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS Premium 1.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.

ما هو موعد مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

تقام مباريات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22 خلال شهري فبراير ومارس من عام 2022.

وتقام جولة الذهاب أيام 14-15 و21-22 فبراير 2022، فيما تقام جولة الإياب أيام 7-8 و14-15 مارس 2021.