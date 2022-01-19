جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة

بعد أن انتهى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من قرعة البطولة الأهم والأقوى في قارة آسيا، انطلقت النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا.

وتستمر النسخة الحالية بمشاركة 40 فريقًا، سيتم تقسيمهم على عشر مجموعات بين الشرق والغرب، وسيواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم العمل بإقامة المباريات على نظام التجمع، مع إعادة توزيع مواعيد المباريات خلال هذا العام وعام 2023.

ونجح الهلال في الحصول على آخر نسخة من البطولة، بعد فوزه على بوهانج ستيلرز بهدفين دون رد في نوفمبر الماضي، وفي نصف النهائي ودع النصر البطولة بعد خسارته من الهلال بهدفين مقابل هدف، وخرج أولسان هيونداي البطل الأسبق من المسابقة على يد بوهانج بركلات الترجيح.

وأسفرت قرعة نسخة دوري أبطال آسيا 2022، عن صدامات قوية بين الأندية العربية الغرب أسيوية، وكذلك العديد من المنافسات القوية بين جميع الفرق المشاركة في البطولة.

وتقدم لكم النسخة العربية من جول في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال آسيا.

ما مواعيد دوري أبطال آسيا 2022؟

كما ذكرنا سابقًا قرر الاتحاد الآسيوي تغيير مواعيد البطولة، وإعادة توزيع مواعيد المباريات خلال هذا العام وعام 2023، وجاءت المواعيد الجديدة على النحو التالي:

الدور منطقة الغرب منطقة الشرق دور المجموعات من 7 إلى 27 أبريل 2022 من 15 أبريل إلى 1 مايو 2022 دور الـ 16 3، 4 فبراير 2023 18، 19 أغسطس 2022 ربع النهائي 7 فبراير 2023 22 أغسطس 2022 نصف النهائي 10 فبراير 2023 25 أغسطس 2022

ويقام نهائي البطولة من مباراتي ذهاب وإياب يومي 19 و26 فبراير 2023، حيث تقام مباراة الذهاب في منطقة الغرب، في حين تقام مباراة الإياب في منطقة الشرق.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2022 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا عبر الإنترنت عن طريق الحساب الرسمي للاتحاد الأسيوي عبر "يوتيوب" وسوف يتم نقلها مباشرة عبر جول.

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2022:

منطقة الغرب:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الهلال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الريان 0 0 0 0 0 0 0 0 3 استقلال دوشنبه 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الفائز من المحلق 0 0 0 0 0 0 0 0

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 موباي سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 القوة الجوية 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الجزيرة 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الشباب 0 0 0 0 0 0 0 0

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أهال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الغرافة 0 0 0 0 0 0 0 0 3 فولاذ خوستان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 شباب الأهلي دبي 0 0 0 0 0 0 0 0

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 باختاكور 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الفائز من الملحق 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الدحيل 0 0 0 0 0 0 0 0 4 سابهان أصفهان 0 0 0 0 0 0 0 0

مركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الوحدات 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الفائز من الملحق 0 0 0 0 0 0 0 0 3 السد 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الفيصلي 0 0 0 0 0 0 0 0

منطقة الشرق:

مركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 شاندونج ليونينج 0 0 0 0 0 0 0 0 2 اوراوا ريد دياموندز 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ليون سيتي سايلورس 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الفائز من الملحق 0 0 0 0 0 0 0 0

مركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 باثوم يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 2 جيونام دراجونز 0 0 0 0 0 0 0 0 3 يونايتد سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ميلبورن سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0

مركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 جيونبك 0 0 0 0 0 0 0 0 2 يوكوهاما 0 0 0 0 0 0 0 0 3 هوانج آن 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الفائز من الملحق 0 0 0 0 0 0 0 0

مركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كاواساكي فرونتال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 جوانجزو إيفرجراند 0 0 0 0 0 0 0 0 3 جوهور دارول 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الفائز من الملحق 0 0 0 0 0 0 0 0