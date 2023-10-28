جدول مباريات ونتائج بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023 حتى النهائي

مصعب صلاح
NEOM BEACH SoccerGettyImage
السعودية

تعرف على نتائج مباريات بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023 من دور المجموعات حتى النهائي

نجحت مدينة نيوم في المملكة العربية السعودية، في استضافة بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023، وذلك في نسختها الثانية والتي انتهت بحصد البرازيل للبطولة

وتتضمن بطولة نيوم للألعاب الشاطئية العديد من الأنشطة الرياضية الرائدة، وتستضيف أكثر من 800 من أهم الرياضيين وأفراد الأجهزة الفنية والإدارية للفرق المشاركة من جميع أنحاء العالم.

وشهدت نسخة هذا العام من بطولة نيوم للألعاب الشاطئية إطلاق برنامج للتطوع، حيث سيتم تعيين 50 متطوعًا من مجتمع نيوم لتقديم الدعم اللازم لفعاليات البطولة.

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التقرير التالي من "GOAL.com" يقدم نتائج مباريات بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023، من دور المجموعات حتى النهائي

ما هو موعد بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023؟

أقيمت بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023 في شهر أكتوبر 2023.

المباراة التالية

وستبدأ فعاليات البطولة يوم 25 أكتوبر، على أن تنتهي في الثامن والعشرين من الشهر نفسه.

ما هي المنتخبات المشاركة في بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023؟

تشارك 8 منتخبات في بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023، أولها بالطبع منتخب المملكة العربية السعودية، البلد المضيف، ومنتخب البرازيل حامل اللقب.

وإلى جانب المنتخبين، تشهد بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023 مشاركة كل من: اليابان، وتركيا، وألمانيا، وإنجلترا، وإسبانيا، والإمارات العربية المتحدة.

ما هي مجموعات بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023؟

الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن في الرابع عشر من سبتمبر عن إجراء قرعة بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023.

وأسفرت القرعة عن وجود المنتخب السعودي في المجموعة الأولى، إلى جانب اليابان وألمانيا وإنجلترا.

أما المجموعة الثانية، فتشهد مواجهات قوية بين البرازيل، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وإسبانيا.

المجموعة الأولىالمجموعة الثانية
السعوديةالبرازيل
ألمانياإسبانيا
اليابانالإمارات
إنجلتراتركيا

نتائج مباريات بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023 - النهائي

المباراةالموعدالنتيجة
البرازيل - اليابانالسبت 28 أكتوبر 2023
19:00 السعودية		2-5

نتائج مباريات بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023 - الثالث والرابع

المباراةالموعدالنتيجة
ألمانيا - الإماراتالسبت 28 أكتوبر 2023
15:00 السعودية		3-2

نتائج مباريات بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023 - الخامس والسادس

المباراةالموعدالنتيجة
إسبانيا - إنجلتراالسبت 28 أكتوبر 2023
13:45 السعودية		3-2

نتائج مباريات بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023 - السابع والثامن

المباراةالموعدالنتيجة
السعودية - تركياالسبت 28 أكتوبر 2023
16:15 السعودية		3-5

نتائج مباريات بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023 - دور المجموعات - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالنتيجة
الإمارات - تركياالجمعة 26 أكتوبر 2023
14:45 السعودية		2-4
ألمانيا - إنجلتراالجمعة 26 أكتوبر 2023
16:00 السعودية		4-5
البرازيل - إسبانياالجمعة 26 أكتوبر 2023
18:45 السعودية		2-8
السعودية - اليابانالجمعة 26 أكتوبر 2023
20:00 السعودية		5-1

نتائج مباريات بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023 - دور المجموعات - الجولة الثانية

المباراةالموعدالنتيجة
اليابان - إنجلتراالخميس 26 أكتوبر 2023
17:00 السعودية		0-7
إسبانيا - تركياالخميس 26 أكتوبر 2023
18:30 السعودية		2-7
البرازيل - الإماراتالخميس 26 أكتوبر 2023
19:45 السعودية		3-8
السعودية - ألمانياالخميس 26 أكتوبر 2023
21:00 السعودية		5-3

نتائج مباريات بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023 - دور المجموعات - الجولة الأولى

المباراةالموعدالنتيجة
ألمانيا - اليابانالأربعاء 25 أكتوبر 2023
16:30 السعودية		4-2
الإمارات - إسبانياالأربعاء 25 أكتوبر 2023
18:00 السعودية		4-5
تركيا - البرازيلالأربعاء 25 أكتوبر 2023
19:15 السعودية		11-2
إنجلترا - السعوديةالأربعاء 25 أكتوبر 2023
20:30 السعودية		3-4

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