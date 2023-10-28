جدول مباريات ونتائج بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023 حتى النهائي

تعرف على نتائج مباريات بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023 من دور المجموعات حتى النهائي

نجحت مدينة نيوم في المملكة العربية السعودية، في استضافة بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023، وذلك في نسختها الثانية والتي انتهت بحصد البرازيل للبطولة

وتتضمن بطولة نيوم للألعاب الشاطئية العديد من الأنشطة الرياضية الرائدة، وتستضيف أكثر من 800 من أهم الرياضيين وأفراد الأجهزة الفنية والإدارية للفرق المشاركة من جميع أنحاء العالم.

وشهدت نسخة هذا العام من بطولة نيوم للألعاب الشاطئية إطلاق برنامج للتطوع، حيث سيتم تعيين 50 متطوعًا من مجتمع نيوم لتقديم الدعم اللازم لفعاليات البطولة.

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التقرير التالي من "GOAL.com" يقدم نتائج مباريات بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023، من دور المجموعات حتى النهائي

ما هو موعد بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023؟

أقيمت بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023 في شهر أكتوبر 2023.

وستبدأ فعاليات البطولة يوم 25 أكتوبر، على أن تنتهي في الثامن والعشرين من الشهر نفسه.

ما هي المنتخبات المشاركة في بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023؟

تشارك 8 منتخبات في بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023، أولها بالطبع منتخب المملكة العربية السعودية، البلد المضيف، ومنتخب البرازيل حامل اللقب.

وإلى جانب المنتخبين، تشهد بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023 مشاركة كل من: اليابان، وتركيا، وألمانيا، وإنجلترا، وإسبانيا، والإمارات العربية المتحدة.

ما هي مجموعات بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023؟

الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن في الرابع عشر من سبتمبر عن إجراء قرعة بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023.

وأسفرت القرعة عن وجود المنتخب السعودي في المجموعة الأولى، إلى جانب اليابان وألمانيا وإنجلترا.

أما المجموعة الثانية، فتشهد مواجهات قوية بين البرازيل، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وإسبانيا.

المجموعة الأولى المجموعة الثانية السعودية البرازيل ألمانيا إسبانيا اليابان الإمارات إنجلترا تركيا

نتائج مباريات بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023 - النهائي

المباراة الموعد النتيجة البرازيل - اليابان السبت 28 أكتوبر 2023

19:00 السعودية 2-5

نتائج مباريات بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023 - الثالث والرابع

المباراة الموعد النتيجة ألمانيا - الإمارات السبت 28 أكتوبر 2023

15:00 السعودية 3-2

نتائج مباريات بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023 - الخامس والسادس

المباراة الموعد النتيجة إسبانيا - إنجلترا السبت 28 أكتوبر 2023

13:45 السعودية 3-2

نتائج مباريات بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023 - السابع والثامن

المباراة الموعد النتيجة السعودية - تركيا السبت 28 أكتوبر 2023

16:15 السعودية 3-5

نتائج مباريات بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023 - دور المجموعات - الجولة الثالثة

المباراة الموعد النتيجة الإمارات - تركيا الجمعة 26 أكتوبر 2023

14:45 السعودية 2-4 ألمانيا - إنجلترا الجمعة 26 أكتوبر 2023

16:00 السعودية 4-5 البرازيل - إسبانيا الجمعة 26 أكتوبر 2023

18:45 السعودية 2-8 السعودية - اليابان الجمعة 26 أكتوبر 2023

20:00 السعودية 5-1

نتائج مباريات بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023 - دور المجموعات - الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة اليابان - إنجلترا الخميس 26 أكتوبر 2023

17:00 السعودية 0-7 إسبانيا - تركيا الخميس 26 أكتوبر 2023

18:30 السعودية 2-7 البرازيل - الإمارات الخميس 26 أكتوبر 2023

19:45 السعودية 3-8 السعودية - ألمانيا الخميس 26 أكتوبر 2023

21:00 السعودية 5-3

نتائج مباريات بطولة نيوم الدولية لكرة القدم الشاطئية 2023 - دور المجموعات - الجولة الأولى