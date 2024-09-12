تعرف على جدول مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والترتيب..

نسخة جديدة من دوري أبطال أوروبا وذلك في الموسم الجاري 2024-2025، وعيون جماهير بايرن ميونخ منصبة على العودة لمنصات التتويج التي غاب عنها الفريق في هذه البطولة منذ موسم 2019-2020.

بايرن ميونخ بنظام قرعة البطولة الجديد، وجد نفسه أمام خصمين يعرفهما جيدًا خلال السنوات الأخيرة ويعرف قيمتهما جيدًا هما كل من برشلونة وباريس سان جيرمان.

هذا بالإضافة إلى مواجهات أخرى قوية تنتظر بايرن أمام كل من أستون فيلا وبنفيكا وشاختار ودينامو زغرب.

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في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات وترتيب بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة.

ترتيب بايرن ميونخ في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2024-2025

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مانشستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بايرن ميونخ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ريال مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 4 باريس سان جيرمان 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ليفربول 0 0 0 0 0 0 0 0 6 إنتر ميلان 0 0 0 0 0 0 0 0 7 بوروسيا دورتموند 0 0 0 0 0 0 0 0 8 لايبزيج 0 0 0 0 0 0 0 0 9 برشلونة 0 0 0 0 0 0 0 0 10 باير ليفركوزن 0 0 0 0 0 0 0 0 11 أتلتيكو مدريد 0 0 0 0 0 0 0 0 12 أتالانتا 0 0 0 0 0 0 0 0 13 يوفنتوس 0 0 0 0 0 0 0 0 14 بنفيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 15 آرسنال 0 0 0 0 0 0 0 0 16 كلوب بروج 0 0 0 0 0 0 0 0 17 شاختار 0 0 0 0 0 0 0 0 18 ميلان 0 0 0 0 0 0 0 0 19 فينورد 0 0 0 0 0 0 0 0 20 سبورتنج لشبونة 0 0 0 0 0 0 0 0 21 أيندهوفن 0 0 0 0 0 0 0 0 22 دينامو زغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 23 ريد بول سالزبورج 0 0 0 0 0 0 0 0 24 ليل 0 0 0 0 0 0 0 0 25 النجم الأحمر 0 0 0 0 0 0 0 0 26 يونج بويز 0 0 0 0 0 0 0 0 27 سيلتيك 0 0 0 0 0 0 0 0 28 سلوفان براتيسلافا 0 0 0 0 0 0 0 0 29 موناكو 0 0 0 0 0 0 0 0 30 سبارتا براج 0 0 0 0 0 0 0 0 31 أستون فيلا 0 0 0 0 0 0 0 0 32 بولونيا 0 0 0 0 0 0 0 0 33 جيرونا 0 0 0 0 0 0 0 0 34 شتوتجارت 0 0 0 0 0 0 0 0 35 شتورم جراتس 0 0 0 0 0 0 0 0 36 ستاد بريست 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 - الدور الأول

المباراة الموعد النتيجة الملعب بايرن - دينامو زغرب الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

22:00 مصر والسعودية - أليانز أرينا أستون فيلا - بايرن ميونخ الأربعاء 2 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - فيلا بارك برشلونة - بايرن ميونخ الأربعاء 23 أكتوبر 2024 22:00 مصر والسعودية - مونتجويك بايرن ميونخ - بنفيكا الأربعاء 6 نوفمبر 2024 22:00 السعودية، 21:00 مصر - أليانز أرينا بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 22:00 السعودية، 21:00 مصر - أليانز أرينا شاختار دونيتسك - بايرن ميونخ الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 22:00 السعودية، 21:00 مصر - فيلتينس أرينا فينورد - بايرن ميونخ الاربعاء 22 يناير 2025 22:00 السعودية، 21:00 مصر - دي كويب بايرن ميونخ - سلوفان براتيسلافا الأربعاء 29 يناير 2025 22:00 السعودية، 21:00 مصر - أليانز أرينا

ما هي القنوات الناقلة لمباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، يمكنك مشاهدة خدمة البث المباشر أيضًا عبر تطبيق TOD.