جدول مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

سيحاول بايرن ميونخ تقديم مستوى جيد في هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا بعد أن أسفرت القرعة عن مواجهات سهلة نسبيًا قياسًا للمواسم الماضية.
برشلونة يقع في المجموعة الأولى التي تضم كلًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، جلطة سراي التركي، كوبنهاجن الدنماركي.
في هذا التقرير من جول سنتعرف سويًا على جدول مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا وما هي القنوات الناقلة والترتيب في دور المجموعات؟
نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وجوائز الأفضل في أوروبا
جدول مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024
تنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم التاسع عشر من سبتمبر 2023، بإقامة ثماني مباريات، على أن تقام بقية مباريات الجولة الأولى يوم العشرين من سبتمبر 2023.
ومن المقرر أن تتواصل مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حتى ديسمبر 2023، وتنتهي تحديدًا يوم 13 ديسمبر.
المباراة
الموعد
|النتيجة
|الملعب
بايرن ميونخ - مانشستر يونايتد
الأربعاء 20 سبتمبر 2023
|-
|آليانز آرينا
كوبنهاجن - بايرن ميونخ
الثلاثاء 3 أكتوبر 2023
|-
|باركين
جلطة سراي - بايرن ميونخ
الثلاثاء 24 ذأكتوبر 2023
|-
|علي سامي ين الرياضي
بايرن ميونخ - جلطة سراي
الأربعاء 8 نوفمبر 2023
|آليانز أرينا
بايرن ميونخ - كوبنهاجن
الأربعاء 29 نوفمبر 2023
|أليانز أرينا
مانشستر يونايتد - بايرن ميونه
الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
|-
|أولدترافورد
ما هي القنوات الناقلة لمباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟
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مجموعة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
بايرن ميونخ
0
0
0
0
0
0
0
0
2
مانشستر يونايتد
0
0
0
0
0
0
0
0
3
كوبنهاجن
0
0
0
0
0
0
0
0
4
جلطة سراي
0
0
0
0
0
0
0
0