جدول مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

نستعرض سويًا في هذا التقرير جدول مباريات بايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2023-2024 وما هي القنوات الناقلة؟

سيحاول بايرن ميونخ تقديم مستوى جيد في هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا بعد أن أسفرت القرعة عن مواجهات سهلة نسبيًا قياسًا للمواسم الماضية.

برشلونة يقع في المجموعة الأولى التي تضم كلًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، جلطة سراي التركي، كوبنهاجن الدنماركي.

في هذا التقرير من جول سنتعرف سويًا على جدول مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا وما هي القنوات الناقلة والترتيب في دور المجموعات؟

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جدول مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024

تنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم التاسع عشر من سبتمبر 2023، بإقامة ثماني مباريات، على أن تقام بقية مباريات الجولة الأولى يوم العشرين من سبتمبر 2023.

ومن المقرر أن تتواصل مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حتى ديسمبر 2023، وتنتهي تحديدًا يوم 13 ديسمبر.

المباراة الموعد النتيجة الملعب بايرن ميونخ - مانشستر يونايتد الأربعاء 20 سبتمبر 2023

22:00 مصر والسعودية - آليانز آرينا كوبنهاجن - بايرن ميونخ الثلاثاء 3 أكتوبر 2023

22:00 مصر والسعودية - باركين جلطة سراي - بايرن ميونخ الثلاثاء 24 ذأكتوبر 2023

19:45 مصر والسعودية - علي سامي ين الرياضي بايرن ميونخ - جلطة سراي الأربعاء 8 نوفمبر 2023

22:00 مصر والسعودية آليانز أرينا بايرن ميونخ - كوبنهاجن الأربعاء 29 نوفمبر 2023

22:00 مصر والسعودية أليانز أرينا مانشستر يونايتد - بايرن ميونه الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

22:00 مصر والسعودية - أولدترافورد

ما هي القنوات الناقلة لمباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

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مجموعة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024