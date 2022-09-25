جدول مباريات ألميريا في الدوري الإسباني 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات ألميريا في الدوري الإسباني موسم 2022-2023، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

بعد غياب استمر حوالي 8 سنوات، نجح نادي ألميريا في العودة أخيرًا لدوري الدرجة الأولى الإسباني، بعد الفوز بلقب دوري الدرجة الثانية للمرة الأولى في التاريخ.

تطور نادي ألميريا منذ استحواذ تركي آل الشيخ أسهمه منذ أعوام، وكان قريبًا في السنوات الثلاث الأخيرة من الصعود لكنه كان يتوقف في الملحق.

وفي هذا التقرير نستعرض معكم جدول مباريات ألميريا في الدوري الإسباني 2022-2023 وما هي القنوات الناقلة؟

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ألميريا في الدوري الإسباني؟

ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الأولى لها 'beIN SPORTS HD 1' ما لم يكن هناك تعارض.

إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم مباريات ألميريا في الليجا من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مبارياته ضد ريال مدريد وبرشلونة.

جدول مباريات ألميريا في الدوري الإسباني

بدأ ألميريا مهمته في الموسم الجديد داخل قواعده، حيث واجه ريال مدريد على ملعب ألعاب البحر المتوسط، على أن تكون مباراة الدور الثاني في الجولة 32.

فيما سيواجه ألميريا برشلونة في الجولة 13 خلال الدور الأول على ملعب كامب نو، قبل استضافته الكتلان في الجولة 23 في الدور الثاني.

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 ألميريا - ريال مدريد الأحد 14 أغسطس 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية 2-1 ملعب ألعاب البحر المتوسط 2 إلتشي - ألميريا الإثنين 22 أغسطس 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية 1-1 مانويل مارتينيز فاليرو 3 ألميريا - إشبيلية السبت 27 أغسطس 2022

22:00 مصر، 23:00 السعودية 1-2 ملعب ألعاب البحر المتوسط 4 بلد الوليد - ألميريا الإثنين 5 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-1 نويفو زوريا 5 ألميريا - أوساسونا الإثنين 12 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-0 ملعب ألعاب البحر المتوسط 6 ريال مايوركا - ألميريا السبت 17 سبتمبر 2022،

14:00 مصر، 15:00 السعودية 0-1 إيبيروستار 7 أتلتيك بيلباو - ألميريا الجمعة 30 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية سان ماميس 8 ألميريا - رايو فاييكانو السبت 8 أكتوبر 2022،

14:00 مصر، 15:00 السعودية ملعب ألعاب البحر المتوسط 9 ريال بيتيس - ألميريا 16 أكتوبر 2022 بينيتو فيامارين 10 ألميريا - جيرونا 19 أكتوبر 2022 ملعب ألعاب البحر المتوسط 11 فياريال - ألميريا 23 أكتوبر 2022 لا سيراميكا 12 ألميريا - سيلتا فيجو 30 أكتوبر 2022 ملعب ألعاب البحر المتوسط 13 برشلونة - ألميريا 6 نوفمبر 2022 كامب نو 14 ألميريا - خيتافي 9 نوفمبر 2022 ملعب ألعاب البحر المتوسط 15 قادش - ألميريا 31 ديسمبر 2022 رامون دي كارانزا 16 ألميريا - ريال سوسييداد 8 يناير 2023 ملعب ألعاب البحر المتوسط 17 ألميريا - أتلتيكو مدريد 15 يناير 2023 ملعب ألعاب البحر المتوسط 18 فالنسيا - ألميريا 22 يناير 2023 ميستايا 19 ألميريا - إسبانيول 29 يناير 2023 ملعب ألعاب البحر المتوسط 20 رايو فاييكانو - ألميريا 5 فبراير 2023 تيريزا ريفيرو 21 ألميريا - ريال بيتيس 12 فبراير 2023 ملعب ألعاب البحر المتوسط 22 جيرونا - ألميريا 19 فبراير 2023 مونتيليفي 23 ألميريا - برشلونة 26 فبراير 2023 ملعب ألعاب البحر المتوسط 24 ألميريا - فياريال 5 مارس 2023 ملعب ألعاب البحر المتوسط 25 إشبيلية - ألميريا 12 مارس 2023 رامون سانشيز 26 ألميريا - قادش 19 مارس 2023 ملعب ألعاب البحر المتوسط 27 سيلتا فيجو - ألميريا 2 أبريل 2023 بالايدوس 28 ألميريا - فالنسيا 9 أبريل 2023 ملعب ألعاب البحر المتوسط 29 أتلتيكو مدريد - ألميريا 16 أبريل 2023 ميتروبوليتانو 30 ألميريا - أتلتيك بيلباو 23 أبريل 2023 ملعب ألعاب البحر المتوسط 31 خيتافي - ألميريا 26 أبريل 2023 ألفونسو بيريز 32 ريال مدريد - ألميريا 30 أبريل 2023 سانتياجو بيرنابيو 33 ألميريا - إلتشي 3 مايو 2023 ملعب ألعاب البحر المتوسط 34 أوساسونا - ألميريا 14 مايو 2023 إل سادار 35 ألميريا - ريال مايوركا 21 مايو 2023 ملعب ألعاب البحر المتوسط 36 ريال سوسييداد - ألميريا 24 مايو 2023 أنويتا 37 ألميريا - بلد الوليد 28 مايو 2023 ملعب ألعاب البحر المتوسط 38 إسبانيول - ألميريا 4 يونيو 2023 ياور 8

ترتيب ألميريا في الدوري الإسباني