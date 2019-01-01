جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 في دوري أبطال آسيا ودوري أبطال أوروبا وجميع البطولات

الإثارة تتواصل اليوم في دوري أبطال آسيا بكلاسيكو السعودية بين الهلال والاتحاد، أما القارة العجوز فتهتز بعودة أنغام دوري أبطال أوروبا من جديد

أحمد رضوان | تويتر

ياله من أسبوعٍ مثير شهد العديد من الأحداث على صعيد كرة القدم من اليوم الأول بل من الساعة الأولى، وحتى يوم أمس الإثنين 16 سبتمبر 2019 شهد أحداث جسام رغم قلة الأحداث مقارنة ببداية الأسبوع.

استضاف السد النصر يوم الأمس في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وسافر العالمي إلى قطر بأفضلية فوزه في الذهاب بهدفين لهدف، لكن عيال الذيب قلبوا الطاولة على فرسان نجد وأمنوا مقعدهم في نصف النهائي بالانتصار بثلاثة أهدافٍ لهدف.

دوري أبطال أوروبا 2019-20 | موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات، القنوات الناقلة، الغيابات والمجموعات

تستكمل اليوم مباريات البطولة الأقوى على صعيد الأندية في القارة الصفراء، وستشهد مباراة منتظرة هي كلاسيكو سعودي بين الهلال والاتحاد في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وشهد لقاء الذهاب ندية كبيرة بين الفريقين وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وهو ما يجعل فرص الفريقين متساوية في التأهل لدور الأربعة.

ستعود اليوم أنغام دوري أبطال أوروبا الأشهر في كرة القدم في افتتاحية لموسم جديد، وستكون بداية الكأس ذات الأذنين هذا الموسم قويةً جدًا، فاليوم الأول من البطولة سيشهد مواجهاتٍ وصداماتٍ قوية، أولها القمة الأنجلوإيطالية بين نابولي وليفربول في إعادة لمواجهتهما في دور مجموعات دوري الأبطال الموسم الماضي، وثانيها قمة ألمانية إسبانية بين برشلونة المرشح بقوة للفوز بالمسابقة هذا العام وبوروسيا دورتموند المدعوم بأسماء شابة رائعة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

دوري أبطال آسيا - إياب ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - الاتحاد 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 2

دوري أبطال أوروبا - الجولة الأولى من دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة أوليمبيك ليون - زينيت سانت بطرسبورج 18:55 مصر، 19:55 السعودية beIN SPORTS HD 6 الإنتر - سلافيا براغ 18:55 مصر، 19:55 السعودية beIN SPORTS HD 1 أياكس - ليل 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 6 بنفيكا - لايبزيج 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 5 بوروسيا دورتموند - برشلونة 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 تشيلسي - فالنسيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 سالزبورج - خينك 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 7 نابولي - ليفربول 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 1

كأس محمد السادس للأندية العربية - دور 32 المباراة الموعد القناة الناقلة المحرق البحريني - شباب قسنطينة الجزائري 18:00 البحرين، 16:00 الجزائر AD Sport