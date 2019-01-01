مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 وكأس الملك وجميع البطولات وما هي القنوات الناقلة لها؟

ندى الشافعي

بدأ التوقف الدولي الأخير لعام 2019 هذا الأسبوع، وهي الفترة التي لا يفضلها غالبية عشاق كرة القدم ليس في وطننا العربي وحسب، بل في جميع أنحاء العالم لخلو أغلب أيامها من المباريات القوية.

الأمر لن يستمر طويلاً في التوقف الحالي، حيث سيشهد مبارياتٍ حاسمة في تصفيات يورو 2020 ، وسيحتوي على مباريات قوية في التصفيات المشتركة لكأس آسيا وكأس العالم 2022 .

تقام في التوقف الدولي الحالي بطولة دبي الدولية الودية للمنتخبات الأوليمبية، وستكون مباريات اليوم منها قوية، فالمنتخب السعودي سيواجه كوريا الجنوبية ، فيما ستواجه العراق أوزبكستان التي وضعت نفسها على خارطة الكرة الآسيوية في السنوات الأخيرة، وسنشهد ديربيين عربيين الأول بين البحرين والأردن والثاني بين سوريا والإمارات .

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ستبدأ تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 ، وستكون أهم مبارياتها اليوم بين السنغال والكونغو، والكاميرون والرأس الأخضر، ونيجيريا وبنين، وسيلعب اليوم منتخب عربي هو السودان الذي سيواجه منتخب ساو تومي.

نادي برشلونة لا يتوقف أبدًا عن الإعداد لما تبقى من الموسم حتى في فترة التوقف، فسيواجه اليوم فريق قرطاجنة دون لاعبيه الكبار بالطبع، وهو فريق يلعب في الدرجة الثالثة الإسبانية.

الدوري الجزائري سيشهد مواجهة قوية اليوم هي ختام الجولة العاشرة، وستجمع بين مولودية الجزائر المتصدر وشبيبة القبائل ، وسنكون اليوم على موعد مع ختام دور 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين ، والذي سيكون مباراة بين طبرجل والشباب .

وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019

الدوري الجزائري - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة مولودية الجزائر - شبيبة القبائل 18:45 الجزائر، 19:45 مصر الجزائرية الرياضية

كأس خادم الحرمين الشريفين - دور 64 المباراة الموعد القناة الناقلة طبرجل - الشباب 15:30 السعودية، 14:30 مصر الرياضية السعودية

تصفيات كأس أمم أفريقيا - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة نيجيريا - بنين 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS HD 3 السودان - ساو تومي 21:00 السودان، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 السنغال - الكونغو 21:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 2

مباريات ودية المباراة الموعد القناة الناقلة قرطاجنة - برشلونة 20:00 مصر، 21:00 السعودية Barca TV