جدول مباريات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 حيث تستمر مواجهات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، كما نتابع مباريات ضمن الدوري الألماني والفرنسي والإسباني والإيطالي والإنجليزي والمصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى بطولات الدوري الألماني والفرنسي والإسباني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

أما مباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر منصات كورة بلس

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 "09-11-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة العاشرة

GOAL

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الفتح - الخليج 17:30 السعودية، 16:30 مصر SSC 1 HD جعفر الصليح SSC 1 SD عبد العزيز الزيد الوحدة - ضمك 18:15 السعودية، 17:15 مصر SSC Extra 2 HD سليمان الشريف SSC Extra 2 SD علي الربيع التعاون - الأخدود 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC Extra 1 HD فهد عريشي SSC Extra 1 SD عيسى الزدجالي

الدوري الإنجليزي - الجولة الحادية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق برينتفورد - بورنموث 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN Sports Xtra 1 عبد الله الغامدي كريستال بالاس - فولهام 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN Sports Xtra 2 باسم الزير وست هام - إيفرتون 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN Sports HD 2 محمد بركات وولفرهامبتون - ساوثامبتون 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN Sports Xtra 3 سمير اليعقوبي برايتون - مانشستر سيتي 20:30 السعودية، 19:30 مصر beIN Sports HD 1 علي محمد علي ليفربول - أستون فيلا 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 1 أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة الثالثة عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ريال مدريد - أوساسونا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 علي سعيد الكعبي فياريال - ديبورتيفو ألافيس 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 مصطفى العلوان ليجانيس - إشبيلية 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 3 أحمد فؤاد

الدوري الفرنسي - الجولة الحادية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ستراسبورج - موناكو 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 محمد المبروكي لانس - نانت 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 2 أحمد عبده أنجيه - باريس سان جيرمان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 عامر الخوذيري

الدوري الإيطالي - الجولة الثانية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة فينيسا - بارما 16:00 مصر، 17:00 السعودية STC كالياري - ميلان 19:00 مصر، 20:00 السعودية ابو ظبي الرياضية يوفنتوس - تورينو 21:45 مصر، 22:45 السعودية ابو ظبي الرياضية

الدوري الألماني - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فيردر بريمن - هولشتاين كيل 17:30 السعودية، 16:30 مصر TOD علي محمد علي ماينز - بوروسيا دورتموند 17:30 السعودية، 16:30 مصر beIN Sports HD 9 منتصر الأزهري بوخوم - باير ليفركوزن 17:30 السعودية، 16:30 مصر beIN Sports HD 6 جواد بدة سانت باولي - بايرن ميونخ 17:30 السعودية، 16:30 مصر beIN Sports HD 5 حسن العيدروس لايبزيج - بوروسيا مونشنجلادباخ 20:30 السعودية، 19:30 مصر beIN Sports HD 5 محمد السعدي

الدوري المصري - الجولة الثانية