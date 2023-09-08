جدول مباريات اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
MP_Ezgjan Alioski_North Macedonia vs Marco Verratti_Italy(C)Getty Images
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تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، على مستوى تصفيات القارات المختلفة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 حيث نتابع مباريات ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، والتي أهمها مباراة منتخب أوكرانيا ضد إنجلترا ومباراة مقدونيا الشمالية ضد إيطاليا.

كما سنتابع الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي يلعب فيها منتخب المغرب أمام منتخب ليبيريا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 "09-09-2023"

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أذربيجان - بلجيكا16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
أندورا - بيلاروسيا19:00 مصر والسعوديةArena Sports
أوكرانيا - إنجلترا19:00 مصر والسعوديةPolsat Sport
إستونيا.- السويد19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2
رومانيا - الكيان العبري21:45 مصر والسعوديةArena Sports
كوسوفو - سويسرا21:45 مصر والسعوديةArena Sports
مقدونيا الشمالية - إيطاليا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1

تصفيات كأس أمم أفريقيا - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مالاوي - غينيا16:00 مصر والسعودية-
موزمبيق - بنين16:00 مصر والسعودية-
الكونغو الديمقراطية - السودان19:00 مصر والسعودية-
ساحل العاج - ليسوتو19:00 مصر والسعودية-
موريتانيا - الجابون19:00 مصر والسعودية-
المغرب - ليبيريا22:00 مصر والسعوديةالرياضية المغربية
جزر القمر - زامبيا22:00 مصر والسعودية-
السنغال - رواندا22:00 مصر والسعودية-

مباريات دولية ودية - منتخبات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ألمانيا - اليابان21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أوروجواي - تشيلي02:00 مصر والسعوديةArena Sports
Movistar Plus
Fifa Plus
البرازيل - بوليفيا03:45 مصر والسعوديةArena Sports
Movistar plus
Fifa plus

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