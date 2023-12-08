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جدول مباريات اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
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دوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الألماني - بوندسليجادوري أبطال أفريقياالدوري الإيطالي - سيري آ

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات الأوروبية والعربية والقنوات الناقلة...

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سنكون على موعد مع يوم كروي مليء بالمتعة والإثارة، في دوري روشن السعودي، والدوري الإسباني والدوري الإنجليزي ودوري أبطال إفريقيا، يوم السبت 9 ديسمبر 2023.

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ستتجه كل الأنظار إلى الدوري السعودي، لمتابعة مباراتين هامتين هما مبارات الأهلي أمام الرائد والوحدة أمام الأخدود.

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كما سيلعب ريال مدريد مع ريال بيتيس على ملعب الأخير في الدوري الإسباني ويلتقي كل من أستون فيلا مع آرسنال في الدوري الإنجليزي.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة وباقي البطولات العربية والأوروبية..

جدول مباريات اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 "9-12-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأهلي - الرائد18:00 السعودية، 17:00 مصرشاهد
الوحدة - الأخدود21:00 السعودية، 20:00 مصرشاهد

الدوري الإنجليزي - الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
كريستال بالاس - ليفربول14:30 مصر، 15:30 السعوديةbeIN Sports HD 1خليل البلوشي
برايتون - بيرنلي17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD 2باسم الزير
مانشستر يونايتد - بورنموث17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD 1علي محمد علي
شيفيلد يونايتد - برينتفورد17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 1محمد السعدي
وولفرهامبتون - نوتنجهام فوريست17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 2أحمد عبده
أستون فيلا - آرسنال19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
ديبورتيفو ألافيس - لاس بالماس15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 4مضر اليوسف
ريال بيتيس - ريال مدريد17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 3حسن العيدروس
فياريال - ريال سوسييداد19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 3أحمد المعمري
ريال مايوركا - إشبيلية22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 3نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة 14

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
أونيون برلين - بوروسيا مونشنجلادباخ16:30 مصر، 17:30 السعوديةTOD APPعامر الخوذيري
أينتراخت فرانكفورت - بايرن ميونخ16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN SPORT HD 5محمد بركات
فولفسبورج - فرايبورج16:30 مصر، 17:30 السعوديةTOD APPسمير اليعقوبي
فيردر بريمن - أوجسبورج16:30 مصر، 17:30 السعوديةTOD APPجواد بدة
هايدنهايم - دارمشتات16:30 مصر، 17:30 السعوديةTOD APPأحمد المعمري
بوروسيا دورتموند - لايبزيج19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN SPORT HD 5محمد المبروكي

الدوري الإيطالي - الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
هيلاس فيرونا - لاتسيو16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
أتالانتا - ميلان19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
إنتر ميلان - أودينيزي21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الفرنسي - الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلة
رين - موناكو18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 4
باريس سان جيرمان - نانت22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 4

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
جوانينج جالاكسي - أسيك ميموزا15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 6
نواذيبو - مازيمبي18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 8
الوداد - سيمبا21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 6
الرياضية المغربية TNT
الترجي - بترو أتلتيكو21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 5

الكونفيدرالية الإفريقية - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الزمالك. -ساجرادا18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 6

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