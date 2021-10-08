جدول مباريات اليوم السبت 9 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 9 أكتوبر 2021 في أهم البطولات في جميع أنحاء العالم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

عادت المباريات الدولية من جديد بعد ثاني توقف دولي منذ انطلاق الموسم الجاري بمباريات مثيرة وهامة.

وتعود منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، قطر 2022، في كافة القارات، من أجل التعرف على المنتخبات المتأهلة إلى المونديال القادم.

في قارة إفريقيا، يواجه المنتخب المنتخب الغيني نظيره السوداني، بينما تلعب غينيا بيساو أمام المغرب

وعن قارة أوروبا، يلعب منتخب أندورا أمام إنجلترا، والسويد أمام كوسوفو.

ووديًا يلعب منتخب البرتغال أمام نظيره القطري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 9 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت أكتوبر "9-10-2021":

تصفيات كأس العالم - إفريقيا المباراة الموعد القناة الناقلة إثيوبيا - جنوب إفريقيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية FIFATV Youtube غينيا - السودان 15:00 مصر، 16:00 السعودية FIFATV Youtube غانا - زيمبابوي 18:00 مصر، 19:00 السعودية FIFATV Youtube توجو - الكونغو 18:00 مصر، 19:00 السعودية FIFATV Youtube غينيا بيساو - المغرب 21:00 مصر، 22:00 السعودية Arryadia HD - FIFATV Youtube السنغال - ناميبيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية FIFATV Youtube

تصفيات كأس العالم - أوروبا المباراة الموعد القناة الناقلة السويد - كوسوفو 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أندورا - إنجلترا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium البرتغال - قطر 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم