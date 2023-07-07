جدول مباريات اليوم السبت 8 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
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تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 8 يوليو 2023 والقنوات الناقلة في المسابقات العربية والأوروبية

رغم أن الدوريات الأوروبية الكبرى قد انتهت منذ وقت طويل، إلا أن الكرة العريبة ما زالت مستمرة في الدوريات وكذلك في المسابقات القارية.

هذا ما يمكن أن نراه من خلال مباريات الدوري المصري التي يطمح فيها الأهلي لحسم البطولة وعدم الانتظار للرمق الأخير من عمر المسابقة.

كذلك يتجلى من خلال النهائي القاري المهم على مستوى بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا بين المغرب ومصر في الديار المغربية.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت 8 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 8 يوليو 2023 "08-07-2023"

الدوري المصري - الجولة 21 و33

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الاتحاد السكندري - الأهلي19:00 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس
فيوتشر - الزمالك21:00 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس

كأس إفريقيا تحت 23 عامًا - الدور النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
المغرب - مصر23:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4

كأس أوروبا تحت 21 عامًا - الدور النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إنجلترا - إسبانيا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
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