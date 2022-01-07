جدول مباريات اليوم السبت 8 يناير 2022 والقنوات الناقلة

مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم السبت 8 يناير 2022، حيث تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وتتواصل المتعة العربية في الدوري السعودي.

في الدوري الإسباني سيلعب ليفانتي مع ريال مايوركا، وريال سوسييداد أمام سيلتا فيجو، ويواجه برشلونة نظيره غرناطة ويستضيف ريال مدريد نظيره فالنسيا.

وفي الدوري الألماني سيلعب شتوتجارت مع جوريتر فورت، وهوفنهايم مع أوجسبورج، وباير ليفركوزن مع أونيون برلين، ولايبزيج سيواجه ماينز، ويلعب بوروسيا دورتموند أمام آينتراخت فرانكفورت.

وتستمر مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي للدور الثالث، وفيه يلعب ليستر سيتي أمام واتفورد، وتشيلسي أمام تشيسترفيلد، وإيفرتون مع هال سيتي، وبرايتون أمام وست بروميتش.

وعربيًا، تستمر مباريات الجولة الـ 16 من الدوري السعودي، وفيها يلعب ضمك مع النصر، والفتح مع الرائد، ويلاقي الشباب نظيره أبها.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 8 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 8 يناير"8-1-2022" والقنوات الناقلة

كأس الاتحاد الإنجليزي - دور الـ 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة وست بروميتش - برايتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 4 ليستر سيتي - واتفورد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 7 تشيلسي - تشيسترفيلد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 2 هال سيتي - إيفرتون 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 3

الدوي الإسباني - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة ليفانتي - ريال مايوركا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 ريال سوسييداد - سيلتا فيجو 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN SPORTS HD 1 غرناطة - برشلونة 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 1 ريال مدريد - فالنسيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1

الدوري الألماني - الجولة 18

المباراة الموعد جرويتر فورت - شتوتجارت 16:30 مصر، 17:30 السعودية هوفنهايم - أوجسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية فرايبورج - أرمينيا بيليفيلد 16:30 مصر، 17:30 السعودية باير ليفركوزن - أونيون برلين 16:30 مصر، 17:30 السعودية لايبزيج - ماينز 16:30 مصر، 17:30 السعودية آينتراخت فرانكفورت - بوروسيا دورتموند 19:30 مصر، 20:30 السعودية

الدوري الفرنسي - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة لانس - رين 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 2

الدوري السعودي - الجولة 16