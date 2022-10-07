جدول مباريات اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 في الدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

.يطل علينا سبت جديد من أيام متعة كرة القدم والتي تعد بالإثارة والجنون.

تنطلق المواجهات في الدوري الإنجليزي بلقاء تشيلسي وولفرهامبتون وكذلك مانشستر سيتي ضد ساوثامبتون ثم بعدها لقاء برايتون وتوتنهام.

أما في إسبانيا، فسوف يواجه أتلتيكو مدريد نظيره جيرونا وإشبيلية ضد أتلتيك بيلباو وفي الختام خيتافي يستضيف ريال مدريد.

في إيطاليا، هناك مواجهة بارزة بين ميلان ويوفنتوس في السادسة مساءً، يسبقها ساسوولو وإنتر.

ولا ننسى في ألمانيا الكلاسيكير بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ وفي فرنسا مباراة ستاد ريمس وباريس سان جيرمان

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 "08-10-2022"

الدوري الإنجليزي- الجولة العاشرة

المباراة الموعد القناة الناقلة بورنموث - ليستر سيتي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 تشيلسي - وولفرهامبتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium مانشستر سيتي - ساوثامبتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium برايتون - توتنهام 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني- الجولة الثامنة

المباراة الموعد القناة الناقلة ألميريا - رايو فاييكانو 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports 1 HD أتلتيكو مدريد - جيرونا 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports 1 HD إشبيلية - أتلتيك بيلباو 18:30 مصر، 19:20 السعودية beIN Sports 1 HD خيتافي - ريال مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الفرنسي - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القناة الناقلة مارسيليا - أجاكسبو 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 2 HD ستاد ريمس - باريس سان جيرمان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD

الدوري الإيطالي - الجولة التاسعة

المباراة الموعد القناة الناقلة ساسوولو- إنتر 15:00 مصر، 16:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 ميلان - يوفنتوس 18:00 مصر، 19:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 بولونيا - سامبدوريا 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة التاسعة