جدول مباريات اليوم السبت 7 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 7 فبراير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أفريقيا والدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم السبت 7 فبراير 2026 "07-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 24

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق جنوة - نابولي 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv عيسى الحربين فيورنتينا - تورينو 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv -

الدوري الإنجليزي - الجولة 25

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مانشستر يونايتد - توتنهام 15:30 السعودية، 16:30 الإمارات beIN SPORT 1 باسم الزير بورنموث - استون فيلا 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORT 4 أحمد البلوشي آرسنال - سندرلاند 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORT 1 خليل البلوشي بيرنلي - وست هام 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORT 6 أحمد عبده فولهام - إيفرتون 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORT 5 عامر الخوذيري وولفرهامبتون - تشيلسي 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORT 3 عبدالله الغامدي نيوكاسل يونايتد - برينتفورد 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORT 1 باسم الزير

الدوري الإسباني - الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق رايو فاييكانو - ريال أوفييدو 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORT 3 مصطفى ناظم برشلونة - ريال مايوركا 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORT 2 علي سعيد الكعبي إشبيلية - جيرونا 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORT 3 حسن العيدروس ريال سوسييداد - إلتشي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 3 جواد بدة

الدوري الفرنسي - الجولة 21

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق لانس - رين 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORT 9 منتصر الأزهري بريست - لوريان 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN Xtra 1 محمد بركات نانت - ليون 23:05 السعودية، 00:05 الإمارات beIN SPORT 9 محمد المبروكي

الدوري الألماني - الجولة 21

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فرايبورج - فيردر بريمن 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد - هايدنهايم - هامبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد - ماينز - أوجسبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد - سانت باولي - شتوتجارت 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد - فولفسبورج - بوروسيا دورتموند 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد عصام عبده إم بي سي أكشن بوروسيا مونشنجلادباخ - باير ليفركوزن 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات شاهد أحمد النفيسة إم بي سي أكشن

دوري روشن السعودي - الجولة 21

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الخلود - الشباب 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات ثمانية سعد يحيى التعاون - الخليج 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات ثمانية سلطان الحربي القادسية - الفتح 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية جعفر الصليح

دوري أبطال أفريقيا - الجولة 5

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق باور ديناموز - نهضة بركان 15:00 مصر، 14:00 المغرب beIN Sports 4 جواد بدة بترو أتلتيكو - سيمبا 18:00 مصر، 17:00 المغرب beIN Xtra 2 أحمد سوكو الجيش الملكي - يانج أفريكانز 21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN Xtra 2 نوفل باشي شبيبة القبائل - الأهلي 21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN Sports 2 عصام الشوالي

كأس الكونفدرالية الأفريقية - الجولة 5