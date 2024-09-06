تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات على الرغم من للتوقف الدولي، ولكنها مليئة باللقاءات الدولية القوية والممتعة، والتي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 حيث نستمر في متابعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، ودوري الأمم الأوروبية وتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 7 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الإمم الإفريقية 2025.

وإن كانت المباراة منقولة على شبكة قنوات SSC يمكنك مشاهدتها عبر تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 7 أغسطس 2024 "07-09-2024"

دوري الأمم الأوروبية 2024-2025- الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أيرلندا - إنجلترا 19:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 حفيظ دراجي ألمانيا - المجر 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 أحمد البلوشي هولندا - البوسنة 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 2 محمد بركات

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق موريتانيا - بوتسوانا 19:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 نوفل باشي

تصفيات كأس العالم 2026 - أمريكا الجنوبية - الجولة السابعة