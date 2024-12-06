جدول مباريات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 حيث تستمر مواجهات جولة جديدة من دوري روشن السعودي، كما تتواصل المنافسات في الملاعب الأوروبية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والدوري الفرنسي والألماني والإنجليزي، ودوري أبطال إفريقيا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 "07-12-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الثالثة عشر

GOAL

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الخليج - الاتفاق 15:55 السعودية، 14:55 مصر SSC 1 HD جعفر الصليح SSC 1 SD عيسى الزدجالي الهلال - الرائد 17:40 السعودية، 16:40 مصر SSC 1 HD عبد الله الحربي SSC 1 SD عبد العزيز الزيد التعاون - الأهلي 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC Extra 1 HD عيسى الحربين SSC Extra 1 SD عائد العصيمي

الدوري الإنجليزي - الجولة الخامسةعشر

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق إيفرتون - ليفربول 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports 1 أحمد البلوشي كريستال بالاس - مانشستر سيتي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 1 عامر الخوذيري برينتفورد - نيوكاسل 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 2 منتصر الأزهري أستون فيلا - ساوثامبتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Xtra 1 محمد بركات مانشستر يونايتد - نوتينجهام 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 1 علي محمد علي

الدوري الإسباني - الجولة السادسة عشر

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق لاس بالماس - بلد الوليد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 3 محمد المبروكي ريال بيتيس - برشلونة 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports 3 خليل البلوشي فالنسيا - رايو فاييكانو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 3 نوفل باشي جيرونا - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 عصام الشوالي

الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة عشر

المباراة الموعد القنوات الناقلة جنوى - تورينو 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD Sports Premium 1 يوفنتوس - بولونيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD Sports Premium 1 روما - ليتشي 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1

الدوري الألماني- الجولة الثانية عشر

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بايرن ميونخ - هايدنهايم 16:30 مصر ، 17:30 السعودية beIN Sports 5 نوفل باشي باير ليفركوزن - سانت باولي 16:30 مصر ، 17:30 السعودية beIN Sports Xtra 2 محمد السعدي فرانكفورت - أوجسبورج 16:30 مصر ، 17:30 السعودية beIN Sports Xtra 3 مصطفى العلوان كيل - لايبزيج 16:30 مصر ، 17:30 السعودية TOD باسم الزير بوخوم - فيردر بريمن 16:30 مصر ، 17:30 السعودية TOD منتصر الأزهري بوروسيا مونشنجلادباخ - بوروسيا دورتموند 19:30 مصر ، 20:30 السعودية beIN Sports 5 عبد الله الغامدي

الدوري الفرنسي - الجولة الثالثة عشر

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق موناكو - تولوز 18:00 مصر ، 19:00 السعودية beIN Sports 4 أحمد البلوشي نيس - لوهافر 20:00 مصر ، 21:00 السعودية beIN Sports 2 محمد فوزي أنجيه - ليون 22:00 مصر، 23:00 السعوية beIN Sports 1 أحمد عبده

دوري أبطال إفريقيا - الجولة الثانية