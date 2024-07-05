تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 6 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 6 يوليو 2024 حيث نستمر في متابعة مباريات ربع نهائي يورو 2024 والتي سنكون فيها على موعد مع مباراة إنجلترا وسويسرا، وهولندا أمام تركيا.

كذلك تستمر منافسات ربع نهائي كوبا أمريكا، بلقاء فنزويلا وكندا، وفي الدوري المصري تنطلق مباريات الجولة الـ 30، وفيها يلعب سموحة مع إنبي، والمقاولون العرب مع مودرن سبورت.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 6 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 6 يوليو 2024؟

إذا كانت المباراة تذاع على قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

أما بالنسبة لمباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 6 يوليو 2024 "06-07-2024"

يورو 2024 - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق إنجلترا - سويسرا 19:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max حسن العيدروس هولندا - تركيا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 Max حفيظ دراجي

كوبا أمريكا 2024 - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة فنزويلا - كندا 04:00 مصر والسعودية غير منقولة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 30