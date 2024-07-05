تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Harry Kane Granit Xhaka England Switzerland Euro 2024Getty/GOAL
جدول مباريات يورو 2024 بالكامل
بلال محمد

جدول مباريات اليوم السبت 6 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

بطولة أمم أوروبا (يورو)كوبا أميركاالقنوات الناقلةالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 6 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 6 يوليو 2024 حيث نستمر في متابعة مباريات ربع نهائي يورو 2024 والتي سنكون فيها على موعد مع مباراة إنجلترا وسويسرا، وهولندا أمام تركيا.

كذلك تستمر منافسات ربع نهائي كوبا أمريكا، بلقاء فنزويلا وكندا، وفي الدوري المصري تنطلق مباريات الجولة الـ 30، وفيها يلعب سموحة مع إنبي، والمقاولون العرب مع مودرن سبورت.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 6 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 6 يوليو 2024؟

إذا كانت المباراة تذاع على قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

أما بالنسبة لمباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم السبت 6 يوليو 2024 "06-07-2024"

يورو 2024 - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إنجلترا - سويسرا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxحسن العيدروس
هولندا - تركيا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2 Maxحفيظ دراجي

كوبا أمريكا 2024 - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
فنزويلا - كندا04:00 مصر والسعوديةغير منقولة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
المقاولون العرب - مودرن سبورت16:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1
سموحة - إنبي19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2
زد - البنك الأهلي20:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان