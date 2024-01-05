جدول مباريات اليوم السبت 6 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

بلال محمد
Noni Madueke Chelsea 2023-24Getty Images
كأس الاتحاد الانجليزيالدوري الإيطالي الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 6 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 6 يناير 2024 حيث تستمر مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي وفيها يلعب إنتر مع فيرونا.

كما تتواصل مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، وفيها يلعب توتنهام مع بيرنلي، وولفرهامبتون مع برينتفورد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 5 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 5 يناير 2024 "05-01-2024"

الدوري الإيطالي - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
إنتر - هيلاس فيرونا13:30 مصر، 14:30 السعوديةAD SPORTS Premium 1غازي العمري
فروسينوني - مونزا16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1خالد الغول
ليتشي - كالياري19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1غازي العمري
ساسوولو - فيورنتينا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1بدر الدين روابح

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الثالث

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
سندرلاند - نيوكاسل14:45 مصر، 15:45 السعوديةbeIN Sports HD 1عامر الخوذيري
أستون فيلا - ميدلزبره19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 2حسن العيدروس
تشيلسي - بريستون19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 1علي محمد علي

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