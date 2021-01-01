جدول مباريات اليوم السبت 6 مارس2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 6 مارس 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والسعودي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

السبت الممتاز كما يحبذ لعشاق كرة القدم تسميته، مباريات في شتى بقاع الأرض لا تخلو من الإثارة والندية، قمم منتظرة وبطولات على المحك، انتصار قد يصعد بفريق إلى عنان السماء وهزيمة قد تُلقي حتف فريق آخر.

البداية من الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراة كبيرة تجمع بين بيرنلي وآرسنال، بينما يلعب شيفيلد يونايتد مع ساوثامبتون، وأستون فيلا أمام ولفرهامبتون، وفي نهاية اليوم مباراة برايتون مع ليستر سيتي.

وفي الدوري الإسباني، يلعب بلد الوليد مع خيتافي، وإلتشي امام إشبيلية، وقادش أمام إيبار، وفي المساء يحل برشلونة ضيفًا على أوساسونا.

أما في إيطاليا، يستضيف سبيزيانظيره بينفينتو ، ويلعب أودينيزي مع ساسوولو، ويستضيف يوفنتوس نظيره لاتسيو.

وفي الدوري الألماني سيكون اليوم مليئًا بالمباريات القوية، والبداية من مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ مع باير ليفركوزن، وسيلعب فرايبورج مع لايبزيج، وفي المساء القمة الكبيرة بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

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اليوم لن يخلو من مباريات البطولات العربية والأفريقية، فتكون نهاية مباريات الجولة الثانية والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيلعب الأهلي أمام ضمك.

وفي القارة السمراء، تُلعب مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وفيها سيلعب الزمالك مع الترجي، والأهلي مع فيتا كلوب، والوداد مع حوريا، وتونجيث مع مولودية الجزائر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم السبت 6 مارس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 6 مارس"6-3-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة بيرنلي - آرسنال 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD1,2 شيفيلد يونايتد - ساوثامبتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 أستون فيلا - ولفرهامبتون 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1,2 برايتون- ليستر سيتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة بلد الوليد - خيتافي 15:00 مصر، 16:00 السعودية إلتشي - إشبيلية 17:15 مصر، 19:15 السعودية beIN Sports HD 1 قادش - إيبار 19:30 مصر، 20:30 السعودية أوساسونا - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 23 المباراة الموعد القناة الناقلة سبيزيا - بينفينتو 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 3 أودينيزي - ساسوولو 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 3 يوفنتوس - لاتسيو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا مونشنجلادباخ - باير ليفركوزن 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد هوفنهايم - فولفسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد فرايبورج - لايبزيج 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد آينتراخت فرانكفورت - شتوتجارت 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد هيرتا برلين - أوجسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد بايرن ميونخ - بوروسيا دورتموند 19:30 مصر، 20:30 السعودية لا يوجد

الدوري السعودي - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - ضمك 20:35 السعودية، 19:35 مصر الرياضية السعودية 1

دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة المريخ - سيمبا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD4 مازيمبي - صن داونز 15:00 مصر، 16:00 السعودية الترجي - الزمالك 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 كايز تشيفس- بيترو أتلتيكو 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 7 تونجيث - مولودية الجزائر 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 6 الأهلي - فيتا كلوب 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 4 الوداد - حوريا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 6

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