جدول مباريات اليوم السبت 6 فبراير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم السبت 6 فبراير 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والسعودي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

السبت الممتاز كما يحبذ لعشاق كرة القدم تسميته، مباريات في شتى بقاع الأرض لا تخلو من الإثارة والندية، قمم منتظرة وبطولات على المحك، انتصار قد يصعد بفريق إلى عنان السماء وهزيمة قد تُلقي حتف فريق آخر.

البداية من الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يلعب آرسنال مع أستون فيلا في مباراة تُبشر بالمتعة قياسًا بعطاء الفريقين هذا الموسم، كما يلعب وست هام مع فولهام، وختام اليوم بقمة كبرى بين مانشستر يونايتد وإيفرتون.

في الدوري الإسباني، يعود ريال مدريد إلى الظهور مرة أخرى والضغوطات على كاهل زيدان بعد هزائم الفترة الماضية، لكنه يصطدم بخصم عنيد وهو ويسكا، كما يلعب إشبيلية مع خيتافي في مباراة واعدة جدًا.

أما في إيطاليا، فلا حديث سوى عن القمة المنتظرة بين يوفنتوس وروما، والتي يسبقها مباراة هامة بين أتالانتا الممتع وتورينو المتقهقر، ويليها مباراة هامة أخرى بين نابولي وجنوى.

اليوم لن يخلو من مباريات البطولات العربية، فتُستكمل الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمباراة تجمع بين المتصدر الشباب والرائد، ويلعب القادسية مع ضمك.

الدوري المصري سيكون له حضور أيضًا بعدد من المباريات، أبرزها على الإطلاق مواجهة بيراميدز وطلائع الجيش، وكذلك المصري والمقاولون.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم السبت 6 فبراير 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 6 فبراير "6-2-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة أستون فيلا - آرسنال 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 2 نيوكاسل يونايتد - ساوثامبتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 فولهام - وست هام يونايتد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 2 مانشستر يونايتد - إيفرتون 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1,2

الدوري الإسباني - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة ويسكا - ريال مدريد 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1,3 إلتشي - فياريال 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 إشبيلية - خيتافي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 21 المباراة الموعد القناة الناقلة ساسوولو - سبيزيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD أتالانتا - تورينو 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 يوفنتوس - روما 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 جنوى - نابولي 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الألماني - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة فرايبورج - بوروسيا دورتموند 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد شالكه - لايبزيج 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد بوروسيا مونشنجلادباخ - كولن 19:30 مصر، 20:30 السعودية لا يوجد

الدوري السعودي - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة ضمك - القادسية 16:00 السعودية، 15:00 مصر الرياضية السعودية 2 الرائد - الشباب 18:20 السعودية، 17:20 مصر الرياضية السعودية 1

الدوري المصري - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة البنك الأهلي - الجونة 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports HD بيراميدز - طلائع الجيش 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports HD الإنتاج الحربي - أسوان 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports HD 2 المقاولون - المصري 19:30 مصر، 20:30 السعودية OnTime Sports HD

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