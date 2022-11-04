جدول مباريات اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 في البطولات الأوروبية والدوريات العربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تعود عجلة كرة القدم الأوروبية للدوران من خلال مباريات قوية في الدوريات الكبرى قبل أيام قليلة من ذهاب المنتخبات للعب كأس العالم قطر 2022.

في الدوري الإنجليزي ستكون أهم المباريات يوم السبت هي مباراة مانشستر سيتي وفولهام والتي يطمح من خلالها رجال المدرب بيب جوارديولا في مواصلة الضغط على آرسنال بصراع الصدارة.

وفي الدوري الإسباني يخوض برشلونة مباراة هامة ضد ألميريا على ملعب سبوتيفاي كامب نو في مباراة وداعية هذا الملعب لنجم الفريق جيرارد بيكيه.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 "5-11-2022"

الدوري الإنجليزي – الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليدز يونايتد - بورنموث السبت 5 نوفمبر 2022، 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium أيلاند رود مانشستر سيتي - فولهام السبت 5 نوفمبر 2022، 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium الاتحاد نوتنجهام فورست - برينتفورد السبت 5 نوفمبر 2022، 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Connect سيتي جراوند وولفرهامبتون - برايتون السبت 5 نوفمبر 2022، 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium مولينيو إيفرتون - ليستر سيتي السبت 5 نوفمبر 2022، 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium جوديسون بارك

الدوري الإسباني – الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب خيتافي - قادش السبت 5 نوفمبر 2022، 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 كولوسيوم ألفونسو بيريث بلد الوليد - إلتشي السبت 5 نوفمبر 2022، 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 نيوفو جوسي زورييلا سيلتا فيجو - أوساسونا السبت 5 نوفمبر 2022، 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 بالايدوس برشلونة - ألميريا السبت 5 نوفمبر 2022، 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium سبوتيفاي كامب نو

الدوري الإيطالي – الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ساليرنيتانا - كريمونيزي السبت 5 نوفمبر 2022، 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 أريكي إمبولي - ساسوولو السبت 5 نوفمبر 2022، 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 كارلو كاستيلاني أتالانتا - نابولي السبت 5 نوفمبر 2022، 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 جيويس ميلان - سبيزيا السبت 5 نوفمبر 2022، 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1 سان سيرو

الدوري الألماني – الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب بوروسيا دورتموند - بوخوم السبت 5 نوفمبر 2022، 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 7 سيجنال إيدونا بارك هيرتا برلين - بايرن ميونخ السبت 5 نوفمبر 2022، 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 3 الملعب الأولمبي ببرلين

الدوري الفرنسي – الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب أجاكسيو - ستراسبورج السبت 5 نوفمبر 2022، 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 2 فرانسوا كوتي أنجيه - لانس السبت 5 نوفمبر 2022، 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 ريموند كوبا

الدوري المغربي – الجولة 8

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب شباب السوالم - الرجاء السبت 5 نوفمبر 2022، 17:00 مصر، 18:00 السعودية Arryadia SD/HD البشير المغرب الفاسي - مولودية وجدة السبت 5 نوفمبر 2022، 19:00 مصر، 20:00 السعودية Arryadia SD/HD المركب الرياضي بفاس

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الترجي - اتحاد تطاوين السبت 5 نوفمبر 2022، 15:30 مصر، 16:30 السعودية الوطنية التونسية حمادي العقربي النجم الساحلي - هلال الشابة السبت 5 نوفمبر 2022، 15:30 مصر، 16:30 السعودية الوطنية التونسية الملعب الأولمبي بسوسة

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