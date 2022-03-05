جدول مباريات اليوم السبت 5 مارس 2022 والقنوات الناقلة

مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم السبت 5 مارس 2022، حيث تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وتتواصل المتعة العربية في الدوري السعودي، وتستمر مباريات دوري أبطال إفريقيا.

في الدوري الإنجليزي يكون اليوم مليئًا بالمباريات، وتبدأ المواجهات بمباراة ليستر سيتي مع ليدز يونايتد، ثم مباريات أستون فيلا مع ساوثامبتون، ونيوكاسل مع برايتون، ونوريتش سيتي مع برينتفورد، وولفرهامبتون مع كريستال بالاس، ويلعب بيرنلي مع تشيلسي، وليفربول يواجه وست هام.

وفي الدوري الإسباني، سيلعب أوساسونا مع فياريال، وإسبانيول مع خيتافي، وفالنسيا مع غرناطة، وريال مدريد مع ريال سوسييداد.

وفي الدوري الإيطالي يلعب أودينيزي مع سامبدوريا، وروما مع أتالانتا، وكالياري مع لاتسيو.

وعربيًا، تستمر مباريات الجولة الـ 23 من الدوري السعودي، وفيها يلعب الفيصلي مع الحزم، والرائد أمام الفيحاء، ثم الختام بلقاء الشباب والباطن.

ويستضيف ستاد وي السلام، المباراة المؤجلة بين الأهلي والمريخ، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 5 مارس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 5 مارس"5-3-2022" والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي - الجولة 28

المباراة الموعد القنوات الناقلة ليستر سيتي - ليدز يونايتد 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium بيرنلي - تشيلسي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium نيوكاسل - برايتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium أستون فيلا - ساوثامبتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium وولفرهامبتون - كريستال بالاس 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Connect نوريتش سيتي - برينتفورد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Connect ليفربول - وست هام 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة أوساسونا - فياريال 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 إسبانيول - خيتافي 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 فالنسيا - غرناطة 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 ريال مدريد - ريال سوسييداد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي- الجولة 28

المباراة الموعد القنوات الناقلة أودينيزي - سامبدوريا 16:00 مصر، 17:00 السعودية Lega Serie A YouTube روما - أتالانتا 19:00 مصر، 20:00 السعودية Lega Serie A YouTube كالياري - لاتسيو 21:45 مصر، 22:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني - الجولة 25

المباراة الموعد بوخوم - جروتر فيورث 16:30 مصر، 17:30 السعودية هيرتا برلين - آينتراخت فرانكفورت 16:30 مصر، 17:30 السعودية فولفسبورج - أونيون برلين 16:30 مصر، 17:30 السعودية لايبزيج - فرايبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية بايرن ميونخ - باير ليفركوزن 16:30 مصر، 17:30 السعودية شتوتجارت - بوروسيا مونشنجلادباخ 19:30 مصر، 20:30 السعودية

الدوري الفرنسي - الجولة 27

المباراة الموعد القنوات الناقلة لانس - بريست 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 2 نيس - باريس سان جيرمان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري السعودي - الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة الفيصلي - الحزم 18:40 السعودية، 17:40 مصر SSC الرائد - الفيحاء 18:45 السعودية، 17:45 مصر SSC الشباب - الباطن 20:45 السعودية، 19:45 مصر SSC

دوري أبطال إفريقيا - المجموعات