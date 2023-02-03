جدول مباريات اليوم السبت 4 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 4 فبراير 2023 في الدوريات الأوروبية والعالمية والعربية والقنوات الناقلة.

مباريات هامة على الصعيدين العربي والعالمي تعود لتدير عجلة كرة القدم من جديد، الأهلي في كأس العالم للأندية ومباريات دوري روشن السعودي إلى جانب جولة جديدة ساخنة في الكرة الأوروبية.

كل العيون تترقب ظهور العملاق الأهلاوي ضد سياتل ساوندرز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية في الدور الرئيسي لكأس العالم للأندية، لكن بالتأكيد سيكون قطاع كبير من الكرة العربية منصرفًا إلى قمة عربية أخرى هي الوداد والهلال التي ستقود أحد الفريقين العربي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة فلامنجو البرازيلي.

وأيضًا لا يمكن إغفال نهائي كاس أمم إفريقيا للاعبين المحليين بين الجزائر والسنغال على أرضية ملعب نيلسون مانديلا، والتي تجذب الجمهور الجزائري والعربي من كل حدب وصوب.

في السطور التالية نتعرف على أبرز مباريات اليوم السبت الموافق 4 فبراير 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات الأخرى عالميًا وعربيًا.

جدول مباريات اليوم السبت 4 فبراير 2023 "04-02-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة الطائي - الاتحاد 18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC الفيحاء - الوحدة 20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC

كأس العالم للأندية - الدور الثاني

المباراة الموعد القناة الناقلة الوداد - الهلال 15:30 المغرب، 17:30 مصر الرياضية المغربية

SSC الأهلي - سياتل ساوندرز 19:00 مصر، 20:00 السعودية الرياضية المغربية

SSC

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيكو مدريد - خيتافي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD1

الدوري الإنجليزي - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة إيفرتون - آرسنال 14:30 مصر، 15:30 السعودية beiN Sports HD 1 Premium مانشستر يونايتد - كريستال بالاس 17:00 مصر، 18:00 السعودية beiN Sports HD 1 Premium وولفرهامبتون - ليفربول 17:00 مصر، 18:00 السعودية beiN Sports HD 2 Premium نيوكاسل يونايتد - وست هام 19:30 مصر، 20:30 السعودية beiN Sports HD 1 Premium

الدوري الإيطالي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة روما - إمبولي 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - فرايبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية لbeIN Sports أينتراخت فرانكفورت - هيرتا برلين 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports

الدوري الفرنسي - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة باريس سان جيرمان - تولوز 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 2 HD

كأس إفريقيا للمحليين - النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة الجزائر - السنغال 20:00 الجزائر، 21:00 مصر لbeIN Sports

الدوري الإماراتي (دوري أدنوك) - الجولة 15