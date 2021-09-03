جدول مباريات اليوم السبت 4 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السب 4 سبتمبر 2021 في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا وبقية المسابقات حول العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

تتواصل مباريات فترة التوقف الدولي يوم الرابع من سبتمبر 2021، ويتوقع أن تشهد إثارة وندية معتادة كانت ملاحظة منذ بداية هذه الفترة في الأسبوع الماضي.

بشكل أساسي، سيكون التركيز على مباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا، عندما تلعب فرنسا مع أوكرانيا خارج الديار لحسم التأهل.

كما تلعب هولندا ثاني المباريات رفقة المدرب لويس فان خال أمام الجبل الأسود، وتلتقي البرتغال مع قطر في مباراة لا يعتد بها في الترتيب النهائي للمجموعة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 4 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 4 سبتمبر "4-9-2021":

تصفيات كأس العالم 2022 قارة أوروبا - الجولة الخامسة المباراة الموعد القناة الناقلة قطر - البرتغال 19:45 قطر والسعودية، 18:45 مصر beIN Sports HD أوكرانيا - فرنسا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium هولندا - الجبل الأسود 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

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