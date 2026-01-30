جدول مباريات اليوم السبت 31 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 31 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

في الدوري الإنجليزي يلعب ليدز يونايتد أمام آرسنال، ويواجه ليفربول نظيره نيوكاسل، بينما في الدوري الإسباني، سيلعب برشلونة، أمام إلتشي.

وتنطلق مباريات جولة جديدة من دوري أبطال إفريقيا، يلعب فيها الأهلي أمام يانج أفريكانز، والجيش الملكي، يقابل شبيبة القبائل.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 31 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 31 يناير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أفريقيا والدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم السبت 31 يناير 2026 "31-01-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 24

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليدز يونايتد - آرسنال 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 1 حفيظ دراجي برايتون - إيفرتون 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 4 محمد بركات وولفرهامبتون - بورنموث 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات beIN SPORTS 9 محمد السعدي تشيلسي - وست هام 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 1 عامر الخوذيري ليفربول - نيوكاسل يونايتد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ريال أوفييدو - جيرونا 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORTS 3 محمد نضال أوساسونا - فياريال 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORTS 3 أحمد عبده ليفانتي - أتلتيكو مدريد 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS 3 عبدالله الغامدي إلتشي - برشلونة 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 3 أحمد البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة بيزا- ساسوولو 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv نابولي - فيورنتينا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv كالياري - هيلاس فيرونا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

الدوري الألماني - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة أوجسبورج - سانت بيولي 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد فرانكفورت - باير ليفركوزن 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد هوفنهايم - يونيون برلين 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد لايبزيج - ماينتس 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد فيردير بريمن - مونشنجلادباخ 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد هامبورج - بايرن ميونخ 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات شاهد

الدوري الفرنسي - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق باريس - مارسيليا 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 6 باسم الزير لوريان - نانت 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORTS 5 منتصر الأزهري موناكو - رين 23:05 السعودية، 00:05 الإمارات beIN SPORTS 4 جواد بدة

دوري أبطال إفريقيا - الجولة الرابعة