جدول مباريات اليوم السبت 31 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 31 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 31 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

في الدوري الإنجليزي يلعب ليدز يونايتد أمام آرسنال، ويواجه ليفربول نظيره نيوكاسل، بينما في الدوري الإسباني، سيلعب برشلونة، أمام إلتشي.

وتنطلق مباريات جولة جديدة من دوري أبطال إفريقيا، يلعب فيها الأهلي أمام يانج أفريكانز، والجيش الملكي، يقابل شبيبة القبائل.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 31 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 31 يناير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أفريقيا والدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم السبت 31 يناير 2026 "31-01-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 24

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ليدز يونايتد - آرسنال18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 1حفيظ دراجي
برايتون - إيفرتون18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 4محمد بركات
وولفرهامبتون - بورنموث18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 9محمد السعدي
تشيلسي - وست هام20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 1عامر الخوذيري
ليفربول - نيوكاسل يونايتد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة 22

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ريال أوفييدو - جيرونا16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORTS 3محمد نضال
أوساسونا - فياريال18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORTS 3أحمد عبده
ليفانتي - أتلتيكو مدريد20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 3عبدالله الغامدي
إلتشي - برشلونة23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 3أحمد البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة 23

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بيزا- ساسوولو17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tv
نابولي - فيورنتينا20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tv
كالياري - هيلاس فيرونا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

الدوري الألماني - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أوجسبورج - سانت بيولي17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد 
فرانكفورت - باير ليفركوزن17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
هوفنهايم - يونيون برلين17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
لايبزيج - ماينتس17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
فيردير بريمن - مونشنجلادباخ17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
هامبورج - بايرن ميونخ20:30 السعودية، 21:30 الإماراتشاهد

الدوري الفرنسي - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
باريس - مارسيليا19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 6باسم الزير
لوريان - نانت21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN SPORTS 5منتصر الأزهري
موناكو - رين23:05 السعودية، 00:05 الإماراتbeIN SPORTS 4جواد بدة

دوري أبطال إفريقيا - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
يانج أفريكانز - الأهلي16:00 السعودية، 15:00 مصرbeIN SPORTS 2علي محمد علي
بترو أتلتيكو - الملعب المالي19:00 السعودية، 18:00 مصرbeIN SPORTS 2محمد المبروكي
الجيش الملكي - شبيبة القبائل22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN SPORTS 2نوفل باشي

