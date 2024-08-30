تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 31 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 31 أغسطس 2024 حيث تستكمل مواجهات الجولة الثانية من دوري يلو السعودي، كما نتابع لقاءات قوية في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي والإيطالي والإنجليزي والجولة الرابعة من الدوري الإسباني، بالاضافة إلى بطولات عربية وأوروبية هامة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 31 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 31 أغسطس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الفرنسي والألماني والإسباني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات السعودية الرياضية يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال "يوتيوب" وذلك على مستوى بطولة دوري يلو السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 31 أغسطس 2024 "31-08-2024"

دوري يلو السعودي - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة النجمة - الباطن 19:05 مصر والسعودية السعودية الرياضية الحزم - الفيصلي 19:05 مصر والسعودية السعودية الرياضية جدة - الزلفي 20:45 مصر والسعودية السعودية الرياضية

الدوري الفرنسي - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بريست - سانت إيتيان 18:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 مضر اليوسف مونبلييه - نانت 20:00 مصر والسعودية beIN Sports 9 محمد بركات تولوز - مارسيليا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 نوفل باشي

الدوري الإيطالي - الجولة 3

المباراة الموعد القنوات الناقلة بولونيا - إمبولي 19:30 مصر والسعودية أبو ظبي الرياضية ليتشي - كالياري 19:30 مصر والسعودية أبو ظبي الرياضية لاتسيو - ميلان 21:45 مصر والسعودية أبو ظبي الرياضية نابولي - بارما 21:45 مصر والسعودية أبو ظبي الرياضية

الدوري الألماني - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق شتوتجارت - ماينز 16:30 مصر والسعودية TOD محمد المبروكي أينتراخت فرانكفورت - هوفنهايم 16:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 5 مصطفى العلوان فيردر بريمن - شتوتجارت 16:30 مصر والسعودية TOD علي محمد علي بوخوم - بوروسيا مونشنجلادباخ 16:30 مصر والسعودية TOD أحمد عبده هولشتاين كيل - فولفسبورج 16:30 مصر والسعودية TOD عادل خلو باير ليفركوزن - لايبزيج 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 5 سمير اليعقوبي

الدوري الإسباني - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق برشلونة - بلد الوليد 18:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 حفيظ دراجي أتلتيك بيلباو - أتلتيكو مدريد 20:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 عامر الخوذيري إسبانيول - رايو فاييكانو 20:15 مصر والسعودية beIN Sports HD 6 محمد السعدي فالنسيا - فياريال 22:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 عادل خلو ليجانيس - ريال مايوركا 22:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 مصطفى العلوان

الدوري الإنجليزي - الجولة 3