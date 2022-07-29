جدول مباريات اليوم السبت 30 يوليو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 30 يوليو 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نقترب في الوقت الحالي من عودة الدوريات في أوروبا وجميع أنحاء العالم، وتزداد المباريات المنتظرة لجمهور كرة القدم.

سنكون اليوم السبت على موعد مع مباراة الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي، والتي تقام قبل انطلاق الدوري الإنجليزي بحوالي أسبوع.

وتقام عدد من المباريات الودية للأندية، حيث يواجه آرسنال إشبيلية ومانشستر يونايتد أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان ليون وروما توتنهام في أبرز اللقاءات.

وفي الدوري المصري الممتاز، يواجه النادي الأهلي نادي المقاولون العرب في مباراة مؤجلة من الأسبوع 21، كما يلتقي إنبي مع المصري في الجولة 28.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 30 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 30 يوليو 2022 "30-07-2022"

الدرع الخيرية

المباراة الموعد القناة الناقلة ليفربول - مانشستر سيتي 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري الممتاز

المباراة الموعد القناة الناقلة إنبي - المصري 18:30 مصر، 19:30 السعودية ON TIME Sport المقاولون العرب - الأهلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON TIME Sport

كأس السوبر الألماني

المباراة الموعد القناة الناقلة لايبزيج - بايرن ميونخ 20:30 مصر، 21:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

مباريات ودية