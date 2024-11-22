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مباريات اليوم في دوري روشن على
بلال محمد

جدول مباريات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالدوري الفرنسيالدوري الألمانيالدوري المصري الممتازالدوري الإيطاليالدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 حيث تستمر مواجهات جولة جديدة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والدوري الفرنسي والألماني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 "30-11-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الثانية عشرة

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الرائد - التعاون16:20 السعودية، 15:20 مصرSSC 1 HDعبد الله الحربي
SSC 1 SDعبد العزيز السبر
الاتفاق - الاتحاد17:25 السعودية، 16:25 مصرSSC Extra 1 HDعيسى الحربين
SSC Extra 1 SDأحمد النفيسة
الشباب - الهلال20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC SPORT 1 HDفهد العتيبي
SSC SPORT 1 SDعيسى الزدجالي

الدوري الإنجليزي - الجولة الثالثة عشر عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كريستال بالاس - نيوكاسل17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 2أحمد البلوشي
نوتينجهام فورست - إيبسويتش تاون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 1عبد الله الغامدي
برينتفورد - ليستر سيتي17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 2منتصر الأزهري
وولفرهامبتون - بورنموث17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 3نوفل باشي
وست هام - آرسنال19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 1حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة الخامسة عشر

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
برشلونة - لاس بالماس15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 1حفيظ دراجي
ألافيس - ليجانيس17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports 3محمد السعدي
إسبانيول - سيلتا فيجو19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 3باسم الزير
بلد الوليد - أتلتيكو مدريد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3عامر الخوذيري

الدوري الإيطالي - الجولة الثالثة عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كومو - مونزا16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD Sports Premium 1حازم عبدالسلام
ميلان - إمبولي19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD Sports Premium 1فارس عوض
بولونيا - فينيسيا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1أحمد الحامد

الدوري الألماني- الجولة الحادية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أونيون برلين - باير ليفركوزن16:30 مصر ، 17:30 السعوديةbeIN Sports 5أحمد فؤاد
فيردر بريمن - شتوتجارت16:30 مصر ، 17:30 السعوديةbeIN Sports 6محمد فوزي
لايبزيج - فولفسبورج16:30 مصر ، 17:30 السعوديةTODأحمد البلوشي
أوجسبورج - بوخوم16:30 مصر ، 17:30 السعوديةTODنوفل باشي
فرايبورج - بوروسيا مونشنجلادباخ16:30 مصر ، 17:30 السعوديةTODمنتصر الأزهري
بوروسيا دورتموند - بايرن ميونخ19:30 مصر ، 20:30 السعوديةbeIN Sports 5علي محمد علي

الدوري الفرنسي - الجولة الثانية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
رين - سانت إيتيان18:00 مصر ، 19:00 السعوديةbeIN Sports 4محمد بركات
بريست - ستراسبورج20:00 مصر ، 21:00 السعودية

beIN Sports 2

محمد المبروكي
باريس سان جيرمان - نانت

22:00 مصر، 23:00 السعوية

beIN Sports 1جواد بدة

الدوري المصري - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
زد - حرس الحدود17:00 مصر، 18:00 السعودية

OnTime Sports 1

محمد الغياتي
سيراميكا كيلوباترا - مودرن سبورت17:00 مصر، 18:00 السعودية

OnTime Sports 2

محمد عفيفي
الاتحاد السكندري - طلائع الجيش20:00 مصر، 21:00 السعودية

OnTime Sports 1

أيمن الكاشف

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