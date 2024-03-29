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مباريات اليوم 30 مارس 2024 على
بلال محمد

جدول مباريات اليوم السبت 30 مارس 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالقنوات الناقلةالدوري الإسباني – الليجاالدوري الفرنسي – الدرجة الأولىدوري أبطال إفريقيا

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 30 مارس 2024 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 30 مارس 2024 حيث تعود مباريات الدوري السعودي، وكذلك تعود الدوريات الأوروبية في جولة جديدة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 30 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 30 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي ودوري أبطال إفريقيا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم السبت 30 مارس "30-03-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الوحدة - الفتح22:00 السعودية، 21:00 مصرSSC Extra 1 HDسليمان الشريف
النصر - الطائي22:00 السعودية، 21:00 مصرSSC SPORT 5 HDفارس عوض
الشباب - الهلال

22:00 السعودية، 21:00 مصر

SSC SPORT 1 HDعلي سعيد الكعبي
الرياض - أبها

22:00 السعودية، 21:00 مصر

SSC Extra 2 HD

محمد الخامسي

الدوري الإنجليزي - الجولة 30

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
نيوكاسل - وست هام14:30 مصر، 15:30 السعوديةbeIN SPORTS 1أحمد البلوشي
بورنموث - إيفرتون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 1أحمد عبده
تشيلسي - بيرنلي17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN SPORTS 2حفيظ دراجي
نوتينجهام - كريستال بالاس17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 2منتصر الأزهري
شيفيلد - فولهام17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 3مضر اليوسف
توتنهام - لوتون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN SPORTS 1علي محمج علي
أستون فيلا - وولفرهامبتون19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN SPORTS 2سمير اليعقوبي
برينتفورد - مانشستر يونايتد23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN SPORTS 1حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة 30

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
خيتافي - إشبيلية15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN SPORTS 3محمد السعدي
ألميريا - أوساسونا17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN SPORTS 3جواد بدة
فالنسيا - ريال مايوركا19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN SPORTS 3سمير العيقوبي
برشلونة - لاس بالماس23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN SPORTS 3عامر الخوذيري

الدوري الألماني - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
لايبزيج - ماينز16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN SPORTS 8أحمد المعمري
باير ليفركوزن - هوفنهايم16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN SPORTS 5نوفل باشي
فرانكفورت - أونيون برلين16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN SPORTS 9مصطفى العلوان
بوروسيا مونشنجلادباخ - فرايبورج16:30 مصر، 17:30 السعوديةTODباسم الزير
فيردر بريمن - فولفسبورج16:30 مصر، 17:30 السعوديةTODعادل خلو
بايرن ميونخ - بوروسيا دورتموند19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN SPORTS 1خليل البلوشي

دوري أبطال إفريقيا - ذهاب ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
مازيمبي - بترو أتلتيكو15:00 مصر، 16:00 السعودية

beIN SPORTS 6

محمد فوزي
يانج أفريكانز - صن داونز20:00 مصر، 21:00 السعوديةbeIN SPORTS 6محمد بركات
الترجي - أسيك23:00 مصر، 00:00 السعوديةbeIN SPORTS 6عصام الشوالي

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طالع الجدول بالكامل من هنا

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