جدول مباريات اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، القنوات الناقلة والتعليق

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 في البطولات الأوروبية والسعودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استكمال دوري روشن السعودي بجانب قمم السبت الممتاز في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

في السعودية هناك عدة مواجهات أبرزها قمة الأهلي والاتفاق، كما يلتقي ريال مدريد مع جيرونا في مباراة تحدد مصير متصدر الدوري الإسباني.

وفي الدوري الإنجليزي يلتقي الكبار في مباريات الخامسة مساءً بينما نختتم السهرة بمواجهة دسمة تجمع بين توتنهام وليفربول.

ولا ننسى مواجهة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي بجانب مباراة بايرن ميونخ مع لايبزيج.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 "30-09-2023"

دوري روشن السعودي- الجولة الثامنة

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أبها - الرياض 15:00 مصر والسعودية شاهد عائد العصيمي الفتح - الوحدة 18:00 مصر والسعودية شاهد عبدالإله العمري الرائد - الأخدود 18:00 مصر والسعودية شاهد عبد العزيز الزيد الأهلي - الاتفاق 21:00 مصر والسعودية شاهد رؤوف خليف الخليج - ضمك 21:00 مصر والسعودية شاهد عبدالله المغربي

الدوري الإسباني - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق خيتافي - فياريال 15:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 أحمد عبده رايو فاييكانو - ريال مايوركا 17:15 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 نوفل باشي جيرونا - ريال مدريد 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 خليل البلوشي ريال سوسييداد - أتلتيك بيلباو 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 أحمد فؤاد

الدوري الإنجليزي - الجولة السابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أستون فيلا - برايتون 14:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 محمد بركات مانشستر يونايتد - كريستال بالاس 17:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 6 عامر الخوذيري بورنموث - آرسنال 17:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 أحمد البلوشي إيفرتون - لوتون تاون 17:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 1 باسم الزير نيوكاسل يونايتد - بيرنلي 17:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 2 محمد المبروكي وست هام يونايتد - شيفيلد يونايتد 17:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 3 عادل خلو وولفرهامبتون - مانشستر سيتي 17:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 عصام الشوالي توتنهام - ليفربول 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي

الدوري الإيطالي - الجولة السابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليتشي - نابولي 16:00 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 أحمد الحامد ميلان - لاتسيو 19:00 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 عامر عبد الله ساليرنيتانا - إنتر 21:45 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 محمد الشامسي

الدوري الفرنسي - الجولة السابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كليرمون فوت - باريس سان جيرمان 18:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 جواد بدة موناكو - مارسيليا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 علي محمد علي

الدوري الألماني - الجولة السادسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق لايبزيج - بايرن ميونخ 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 5 خالد الحدي

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