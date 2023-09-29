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جدول مباريات اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، القنوات الناقلة والتعليق

مصعب صلاح
Son Nunez Tottenham LiverpoolGetty
دوري روشن السعوديالدوري الإسباني - لا ليجاخيتافي v فياريالخيتافيفياريالرايو فاييكانو v ريال مايوركارايو فاييكانوريال مايوركاجيرونا v ريال مدريدجيروناريال مدريدريال سوسيداد v أتليتيكو بلباوريال سوسيدادأتليتيكو بلباوأبها v الرياضأبهاالرياضالرائد v الأخدودالرائدالأخدودالفتح v الوحدةالفتحالوحدةالأهلي v الإتفاقالأهليالإتفاقالخليج v ضمكالخليجضمكأستون فيلا v برايتونأستون فيلابرايتونالدوري الإنجليزي الممتازبورنموث v أرسنالبورنموثأرسنالإيفرتون v لوتون تاونإيفرتونلوتون تاونمانشستر يونايتد v كريستال بالاسمانشستر يونايتدكريستال بالاسنيوكاسل v بيرنلينيوكاسلبيرنليولفرهامبتون v مانشستر سيتيولفرهامبتونمانشستر سيتيوست هام v شيفيلدوست هامشيفيلدتوتنهام v ليفربولتوتنهامليفربولليتشي v نابوليليتشينابوليالدوري الإيطالي - سيري آميلان v لاتسيوميلانلاتسيوساليرنيتانا v إنتر ميلانساليرنيتاناإنتر ميلانفولفسبورج v آينرتخت فرانكفورتفولفسبورجآينرتخت فرانكفورتالدوري الألماني - بوندسليجاكولن v شتوتجارتكولنشتوتجارتماينتس v باير ليفركوزنماينتسباير ليفركوزنبوخوم v بوروسيا مونشنجلادباخبوخومبوروسيا مونشنجلادباخهايدينهايم v يونيون برلينهايدينهايميونيون برلينلايبزيج v بايرن ميونخلايبزيجبايرن ميونخ

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 في البطولات الأوروبية والسعودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استكمال دوري روشن السعودي بجانب قمم السبت الممتاز في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

في السعودية هناك عدة مواجهات أبرزها قمة الأهلي والاتفاق، كما يلتقي ريال مدريد مع جيرونا في مباراة تحدد مصير متصدر الدوري الإسباني.

وفي الدوري الإنجليزي يلتقي الكبار في مباريات الخامسة مساءً بينما نختتم السهرة بمواجهة دسمة تجمع بين توتنهام وليفربول.

ولا ننسى مواجهة ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي بجانب مباراة بايرن ميونخ مع لايبزيج.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 "30-09-2023"

دوري روشن السعودي- الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أبها - الرياض15:00 مصر والسعوديةشاهدعائد العصيمي
الفتح - الوحدة18:00 مصر والسعوديةشاهدعبدالإله العمري
الرائد - الأخدود18:00 مصر والسعوديةشاهدعبد العزيز الزيد
الأهلي - الاتفاق21:00 مصر والسعوديةشاهدرؤوف خليف
الخليج - ضمك21:00 مصر والسعوديةشاهدعبدالله المغربي

الدوري الإسباني - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
خيتافي - فياريال15:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3أحمد عبده
رايو فاييكانو - ريال مايوركا 17:15 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3نوفل باشي
جيرونا - ريال مدريد19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3خليل البلوشي
ريال سوسييداد - أتلتيك بيلباو22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3أحمد فؤاد

الدوري الإنجليزي - الجولة السابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أستون فيلا - برايتون14:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1محمد بركات
مانشستر يونايتد - كريستال بالاس17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 6عامر الخوذيري
بورنموث - آرسنال17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2أحمد البلوشي
إيفرتون - لوتون تاون17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 1باسم الزير
نيوكاسل يونايتد - بيرنلي17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 2 محمد المبروكي
وست هام يونايتد - شيفيلد يونايتد17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports Xtra 3عادل خلو
وولفرهامبتون - مانشستر سيتي17:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1عصام الشوالي
توتنهام - ليفربول19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي

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الدوري الإيطالي - الجولة السابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ليتشي - نابولي16:00 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1أحمد الحامد
ميلان - لاتسيو19:00 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1عامر عبد الله
ساليرنيتانا - إنتر21:45 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1محمد الشامسي

الدوري الفرنسي - الجولة السابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
كليرمون فوت - باريس سان جيرمان18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4جواد بدة
موناكو - مارسيليا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1علي محمد علي

الدوري الألماني - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
لايبزيج - بايرن ميونخ19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 5خالد الحدي

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