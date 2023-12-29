جدول مباريات اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات الأوروبية والقنوات الناقلة

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، خاصة في وجود الدوري السعودي.

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ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 حيث نتابع تكملة الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، والتي أهمها مباراة التعاون والنصر، والطائي مع الاتحاد.

كما تستكمل مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي، وفيها يلعب يوفنتوس مع روما، وكذلك مباريات الدوري الإنجليزي المحتدم هذا الموسم.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 "30-12-2023"

دوري روشن - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الفتح - الأخدود 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد

SSC Extra 2 HD جعفر الصليح الطائي - الاتحاد 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد

SSC SPORT 1 HD حماد العنزي الشباب - الوحدة 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد

SSC SPORT Extra 1 HD مشاري القرني التعاون - النصر 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد

SSC SPORT 1 HD فهد العتيبي

الدوري الإنجليزي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق لوتون تاون - تشيلسي 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 1 نوفل باشي أستون فيلا - بيرنلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 أحمد البلوشي مانشستر سيتي - شيفيلد يونايتد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1 حسن العيدروس كريستال بالاس - برينتفورد 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 4 محمد بركات وولفرهامبتون - إيفرتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 3 عادل خلو نوتنجهام فوريست - مانشستر يونايتد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي

الدوري الإيطالي - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة أتالانتا - ليتشي 13:30 مصر، 14:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 أودينيزي - بولونيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 كالياري - إمبولي 16:00 مصر، 17:00 السعودية StarzPlay APP ميلان - ساسوولو 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 هيلاس فيرونا - ساليرنيتانا 19:00 مصر، 20:00 السعودية StarzPlay APP يوفنتوس - روما 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري المصري - الجولة 11

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب البنك الأهلي - المقاولون العرب 16:00 مصر، 17:00 السعودية أون تايم سبورتس القاهرة طلائع الجيش - زد 19:00 مصر، 20:00 السعودية أون تايم سبورتس جهاز الرياضة العسكري إنبي - بلدية المحلة 19:00 مصر، 20:00 السعودية أون تايم سبورتس بتروسبورت

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