جدول مباريات اليوم السبت 3 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي، في ظل متابعتنا لنهاية الدوريات الكبرى والدوريات العربية، حيث تقل عدد المباريات التي نتابعها يوماً بعد يوم، قبل أن ننطلق لبداية بطولات ومسابقات ومواسم جديدة.
ونتابع معاً مباريات اليوم السبت 3 يونيو 2023، حيث نبدأ بالمباراة الأبرز والتي تجمع مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وفي الدوري الإيطالي تستمر مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة وفيها يلعب تورينو مع إنتر.
بينما تقام مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي، وفيها يلعب باريس سان جيرمان وكليرمون فوت.
وفي الدوري المصري يلعب طلائع الجيش مع سموحة، لحساب مباريات الجولة 30.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 3 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم السبت 3 يونيو 2023 "3-6-2023"
كأس الاتحاد الإنجليزي - النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي
|17:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإيطالي - الجولة 38
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|تورينو - إنتر
|19:30 مصر والسعودية
|AD SPORTS Premium 1
|إمبولي - لاتسيو
|22:00 مصر والسعودية
|AD SPORTS Premium 1
الدوري الفرنسي - الجولة 38
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|باريس سان جيرمان - كليرمون فوت
|22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
الدوري المصري - الجولة 30
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|طلائع الجيش - سموحة
|20:00 مصر والسعودية
|OnTime Sports 1