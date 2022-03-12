جدول مباريات اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 في كأس العالم والبطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل المتعة والإثارة مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022، إذ تنطلق يوم السبت 3 ديسمبر 2022 أولى مباريات الأدوار الإقصائية من البطولة.

وتقام يوم السبت 3 ديسمبر 2022 مباراتين من العيار الثقيل تعد بالكثير من الندية والإثارة في كأس العالم 2022.

البداية ستكون من ملعب خليفة الدولي، إذ يلعب منتخب هولندا متصدر المجموعة الأولى، أمام الولايات المتحدة الأمريكية وصيف المجموعة الثانية.

ويستقبل ملعب أحمد بن علي، مباراة تجمع بين الأرجنتين متصدر المجموعة الثالثة، أمام أستراليا وصيف المجموعة الرابعة.

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في الموضوع التالي نستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 "03-12-2022"

كأس العالم – دور الـ 16