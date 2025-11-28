تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
جدول مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، حيث نتابع مواجهات ضمن الدوري الإسباني والألماني والإنجليزي والفرنسي والإيطالي، وتستمر مباريات ربع نهائي كأس الملك السعودي.

في الدوري الإنجليزي سنكون على موعد مع مباراة تجمع بين مانشستر سيتي وليدز يونايتد، وفي إسبانيا يلعب برشلونة مع ألافيس، وأتلتيكو مدريد أمام أوفيدو.

وفي كأس الملك السعودي يلعب الهلال مع الفتح والاتحاد أمام الشباب.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 "29-11-2025"

كأس الملك السعودي  - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الهلال - الفتح17:40 السعودية، 18:40 الإماراتثمانية 2مشاري القرني
الاتحاد - الشباب20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية 1فهد العتيبي

الدوري الإنجليزي - الجولة 13

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مانشستر سيتي - ليدز18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDعلي محمد علي
سندرلاند - بورنموث18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 5 HDمحمد بركات
برينتفورد - بيرنلي18:00 السعودية، 19:00 الإماراتbeIN SPORTS 6 HDعبدالله الغامدي
إيفرتون - نيوكاسل 20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDحسن العيدروس
توتنهام - فولهام23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDعلي سعيد الكعبي

الدوري الإسباني - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
مايوركا - أوساسونا16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDمحمد المبروكي
برشلونة - ألافيس18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDعامر الخوذيري
ليفانتي - أتلتيك بيلباو20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDمصطفى ناظم
أتلتيكو مدريد - ريال أوفييدو23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 3 HDخليل البلوشي

 الدوري الإيطالي - الجولة 13

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
جنوى - هيلاس فيرونا17:00 السعودية، 18:00 الإماراتSTARZPLAY-
STC
بارما - أودينيزي17:00 السعودية، 18:00 الإماراتSTARZPLAY-
STC
يوفنتوس - كالياري20:00 السعودية، 21:00 الإماراتSTARZPLAY-
STC
شاشاهاني الشهري
ميلان - لاتسيو22:45 السعودية، 23:45 الإماراتSTARZPLAYحازم عبدالسلام
STC
شاشارؤوف خليف

 الدوري الألماني - الجولة 12

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
هوفنهايم - أوجسبورج17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد-
يونيون برلين - هايدنهايم17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد-
بايرن ميونخ - سانت بيولي17:30 السعودية، 18:30 الإماراتMBC Actionفهد الدريبي
شاهد
فيردير بريمن - كولن17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد-
باير ليفركوزن - دورتموند20:30 السعودية، 21:30 الإماراتMBC Actionأحمد النفيسة
شاهد

الدوري الفرنسي - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
موناكو - باريس سان جيرمان19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDأحمد البلوشي
باريس - أوكسييه21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN SPORTS 5 HDجواد بدة
مارسيليا - تولوز23:05 السعودية، 00:05 الإماراتbeIN SPORTS 4 HDنوفل باشي

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
باور ديناموز - بيراميدز18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN Xtra 1أحمد عبده
بترو أتلتيكو - الترجي18:00 مصر، 17:00 تونسbeIN SPORTS 2 HDعصام الشوالي

الكونفيدرالية الإفريقية - دور المجموعات الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كايزر تشيفيز - الزمالك15:00 مصر، 14:00 المغربbeIN SPORTS 2 HDمحمد فوزي
أوثو دويو - شباب بلوزداد15:00 مصر، 14:00 الجزائرbeIN SPORTS 9 HDحفيظ دراجي

دوري يلو السعودي الدرجة الأولى - الجولة 10

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الرائد - الوحدة15:20 السعودية، 16:20 الإماراتتطبيق ثمانية
العروبة - الباطن15:20 السعودية، 16:20 الإماراتتطبيق ثمانية
الطائي - الجبيل15:20 السعودية، 16:20 الإماراتتطبيق ثمانية

كأس مصر - دور الـ 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الاتحاد - كهرباء الإسماعيلية17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1عصام عبده

طالع الجدول بالكامل من هنا

