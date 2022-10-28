جدول مباريات اليوم السبت 29 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 29 أكتوبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مباريات قوية تعود لتنير كرة القدم العالمية يوم السبت 29 أكتوبر 2022، الملاعب الأوروبية تنتظر جولة جديدة في منتهى القوة.

تسعى الأندية الأوروبية الكبرى لفعل كل ما لديها لضمان الوصول إلى التوقف الدولي الطويل قبل كأس العالم من أجل استمرارية الموسم بشكل جيد.

في الدوري الإسباني يحل برشلونة ضيفًا على فالنسيا في قمة مباريات الجولة 12 من الليجا، ويطمح رجال المدرب تشافي هيرنانديز للتعافي من الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونخ على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

بينما يكون مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على ليستر سيتي وهو يسعى لملاحقة آرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما يخوض المنتخب السعودي ودية قوية ضد هندوراس في استعدادات كأس العالم 2022.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 29 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 29 أكتوبر 2022 "29-10-2022"

الدوري الإنجليزي – الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة ليستر سيتي - مانشستر سيتي 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium بورنموث - توتنهام 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium برينتفورد - وولفرهامبتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports Connect برايتون - تشيلسي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium كريستال بالاس - ساوثامبتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports Connect نيوكاسل - أستون فيلا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium فولهام - إيفرتون 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ليفربول - ليدز يونايتد 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة ألميريا - سيلتا فيجو 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 قادش - أتلتيكو مدريد 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 إشبيلية - رايو فاييكانو 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 فالنسيا - برشلونة 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الألماني – الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة بايرن ميونخ - ماينز 05 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 3 لايبزيج - باير ليفركوزن 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 4 فولفسبورج - بوخوم 15:30 مصر، 16:30 السعودية TOD App - beIN SPORTS شتوتجارت - أوجسبورج 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 3 English أينتراخت فرانكفورت - بوروسيا دورتموند 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي – الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة نابولي - ساسوولو 15:00 مصر، 16:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 ليتشي - يوفنتوس 18:00 مصر، 19:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 إنتر ميلانو - سامبدوريا 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الفرنسي – الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة باريس سان جيرمان - تروا 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 ستراسبورج - مارسيليا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

مباريات ودية

المباراة الموعد القناة الناقلة السعودية - هندوراس 17:30 السعودية، 16:30 مصر شاهد VIP

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