تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 28 يناير 2023 والقنوات الناقلة في المسابقات والدوريات الأوروبية والعربية.

مباريات هامة تشهدها الملاعب الأوروبية والعربية في يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، وهو اليوم السبت الموافق 28 يناير 2023.

في الدوري الإسباني يستضيف جيرونا المتصدر برشلونة ويأمل بتعطيل مسيرته نحو العودة للقب دوري غاب عن خزائنه في الأعوام الثلاثة الماضية.

كما تقام مباريات الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي، وتعود عجلة دوري يلو السعودي للدوران بمباراة جديدة للعملاق الأهلاوي.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت 28 يناير 2023 في الدوريات الأوروبية والعربية.

كأس الاتحاد الإنجليزي – الدور 4

المباراة الموعد القناة الناقلة بريستون نورث إيند - توتنهام 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium مانشستر يونايتد - ريدينج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الإسباني – الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة جيرونا - برشلونة 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي – الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة كريمونيزي - إنتر ميلانو 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني – الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة بايرن ميونخ - أينتراخت فرانكفورت 19:30 مصر، 20:30 السعودية لBeIN Sports 3 HD

الدوري الفرنسي – الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة مارسيليا - موناكو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD

الدوري المغربي – الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة أولمبيك أسفي - الرجاء 18:15 المغرب، 19:15 مصر Arryadia SD/HD

الدوري المصري – الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة المصري - فاركو 17:00 مصر، 18:00 السعودية ONTime Sports

الدوري الإماراتي – الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة الوحدة - الوصل 20:00 الإمارات، 18:00 القاهرة أبو ظبي الرياضية

دوري يلو السعودي – الجولة 18