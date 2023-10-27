جدول مباريات اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 في دوري روشن السعودي والكلاسيكو والدوريات الأوروبية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استمرار الجنون في دوري روشن السعودي بجانب كلاسيكو الأرض ومواجهات هامة للغاية في أوروبا.

اللقاء الأهم في الدوري السعودي هي بمواجهة النصر والفيحاء، أما اللقاء الأبرز في اليوم فهو كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد.

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ولا يجب تجاهل مباريات الدوري الإنجليزي ومواجهات قوية لآرسنال وتشيلسي.

ونستعرض معكم مباريات اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 حيث نتابع المباريات المثيرة وجنون السبت الكروي.

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جدول مباريات اليوم السبت 29 أكتوبر 2023 "29-10-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 11

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أبها - الشباب 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد حماد العنزي الفيحاء - النصر 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد عبدالله الغامدي عيسى الحربين الوحدة - الاتفاق 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد مشاري القرني سعد يحيى

الدوري الإسباني - الجولة 11

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ألميريا - لاس بالماس 15:00 السعودية، 14:00 مصر beIN Sports 3 HD - برشلونة - ريال مدريد 17:15 السعودية، 16:15 مصر beIN Sports 1 HD حفيظ الدراجي ريال مايوركا - خيتافي 19:30 السعودية، 18:30 مصر beIN Sports 1 HD - قادش - إشبيلية 22:00 السعودية ، 21:00 مصر beIN Sports 2 HD -

الدوري الإنجليزي - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق تشيلسي - برنتفورد 14:30 السعودية، 13:30 مصر beIN Sports 1 HD علي محمد علي بورنموث - بيرنلي 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports 6 HD - آرسنال - شيفيلد 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports 1 HD عامر الخوذيري وولفرهامبتون - نيوكاسل 19:30 السعودية، 18:30 مصر beIN Sports 2 HD محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة ساسوولو - بولونيا 16:00 السعودية، 15:00 مصر AD SPORTS Premium 1 ليتشي - تورينو 19:00 السعودية، 18:00 مصر AD SPORTS Premium 1 يوفنتوس - هيلاس فيرونا 21:45 السعودية، 20:45 مصر AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة التاسعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة بايرن ميونخ - دارمشتات 98 16:30 السعودية، 15:30 مصر beIN Sports HD 5 فيردر بريمن - أونيون برلين 16:30 السعودية، 15:30 مصر beIN Sports HD Xtra 2 شتوتجارت - هوفنهايم 16:30 السعودية، 15:30 مصر beIN Sports HD Xtra 1 لايبزيج - كولن 19:30 السعودية، 18:30 مصر beIN Sports HD 5

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